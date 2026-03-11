Мошенники рассылают письма от имени БЭБ Сегодня 15:12

Бизнесу приходят электронные письма будто от БЭБ

В Украине зафиксирована массовая рассылка поддельных электронных писем от имени Бюро экономической безопасности (БЭБ). Сообщения приходт предприятиям, учреждениям и организациям и содержат требование предоставить финансовые и налоговые документы в рамках проверки.

В БЭБ заявили , что такие письма посылают неустановленные лица со сторонних электронных адресов, и призвали бизнес не открывать вложения и не передавать никаких документов.

Письма о якобы проверках

По данным Бюро экономической безопасности, фейковые сообщения получают хозяйствующие субъекты по всей стране.

В письмах говорится о проведении документальной проверки предприятия и содержится требование предоставить:

учредительные документы;

финансовую отчетность;

налоговые данные

Наши тексты имеют свой голос. Нажмите на изображение в интересующей вас новости ▶️ и узнавайте все самое важное в аудиоформате.

При этом злоумышленники используют псевдоофициальные бланки, где указывают вымышленные исходные номера, фамилии сотрудников БЭБ и контактные данные.

Опасность во вложениях и архивах

Также в письма добавляют архивы и другие файлы, которые предлагают загрузить или открыть для получения электронных форм или дополнительной информации.

Специалисты предупреждают, что такие вложения могут содержать вредоносное ПО или другие инструменты кибератак.

Что говорят в БЭБ

В Бюро экономической безопасности отмечают, что никаких предписаний по подобной рассылке не было.

Кроме того, в ведомстве подчеркивают: БЭБ не направляет субъектам хозяйствования электронные запросы с требованием предоставить учредительные, финансовые или налоговые документы таким образом.

Как отличить настоящее письмо

В БЭБ объяснили, что все официальные электронные письма сотрудников бюро направляются только по служебной почте с доменом @esbu.gov.ua.

Также официальные документы обязательно подписываются квалифицированной электронной подписью.

Что делать в случае получения такого письма

В Бюро экономической безопасности советуют предприятиям:

не открывать вложения и архивы;

не загружать файлы;

не передавать документы или информацию в ответ.

Также рекомендуют сообщать о таких письмах в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины и Службу безопасности Украины.

В БЭБ отметили, что уже обратились в правоохранительные органы для установления обстоятельств инцидента.

Ранее мы сообщали , как работают мошеннические схемы фишинга и вишинга.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.