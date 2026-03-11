Мошенники рассылают письма от имени БЭБ
В Украине зафиксирована массовая рассылка поддельных электронных писем от имени Бюро экономической безопасности (БЭБ). Сообщения приходт предприятиям, учреждениям и организациям и содержат требование предоставить финансовые и налоговые документы в рамках проверки.
В БЭБ заявили, что такие письма посылают неустановленные лица со сторонних электронных адресов, и призвали бизнес не открывать вложения и не передавать никаких документов.
Письма о якобы проверках
По данным Бюро экономической безопасности, фейковые сообщения получают хозяйствующие субъекты по всей стране.
В письмах говорится о проведении документальной проверки предприятия и содержится требование предоставить:
- учредительные документы;
- финансовую отчетность;
- налоговые данные
При этом злоумышленники используют псевдоофициальные бланки, где указывают вымышленные исходные номера, фамилии сотрудников БЭБ и контактные данные.
Опасность во вложениях и архивах
Также в письма добавляют архивы и другие файлы, которые предлагают загрузить или открыть для получения электронных форм или дополнительной информации.
Специалисты предупреждают, что такие вложения могут содержать вредоносное ПО или другие инструменты кибератак.
Что говорят в БЭБ
В Бюро экономической безопасности отмечают, что никаких предписаний по подобной рассылке не было.
Кроме того, в ведомстве подчеркивают: БЭБ не направляет субъектам хозяйствования электронные запросы с требованием предоставить учредительные, финансовые или налоговые документы таким образом.
Как отличить настоящее письмо
В БЭБ объяснили, что все официальные электронные письма сотрудников бюро направляются только по служебной почте с доменом @esbu.gov.ua.
Также официальные документы обязательно подписываются квалифицированной электронной подписью.
Что делать в случае получения такого письма
В Бюро экономической безопасности советуют предприятиям:
- не открывать вложения и архивы;
- не загружать файлы;
- не передавать документы или информацию в ответ.
Также рекомендуют сообщать о таких письмах в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины и Службу безопасности Украины.
В БЭБ отметили, что уже обратились в правоохранительные органы для установления обстоятельств инцидента.
Ранее мы сообщали, как работают мошеннические схемы фишинга и вишинга.
