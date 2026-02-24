Где найти работу в области ОПК — подборка вакансий
Оборонно-промышленный комплекс Украины продолжает активно развиваться — предприятия расширяют производство, запускают новые направления и масштабируют команды. Отрасль нуждается в специалистах разных профилей: от рабочих специальностей и инженеров до коммуникационщиков и финансистов.
Делимся подборкой актуальных вакансий от компаний ОПК от Work.ua. В списке — предложения для кандидатов с разным опытом и компетенциями.
Пайщик FPV-дронов
📍 Ирпень
💰 25 000−35 000 грн (от выработки)
Украинская компания ООО «Дрон Арсенал» производит FPV-дроны (камикадзе и бомберы) для ВСУ. Команда ищет пайщика или человека, готового научиться паять электронику. Главные требования — хорошо развитая мелкая моторика, внимательность, терпение, умение обращаться с паяльником, мультиметром, отверткой. Предпочтение отдается специалистам с опытом, ветеранам, студентам технических специальностей, пенсионерам.
График: дневная или ночная смена —
9:00—20:00, 21:00—08:00 соответственно, 5−6 дней/неделя. Работодатель обещает стабильную зарплату, обучение, современный цех для работы.
Специалисты для Vyriy
Сразу три интересных предложения работы разместила defence-tech компания Vyriy — производитель боевых дронов и роботизированных систем.
- Слесарь-автомеханик (НРК). В его обязанности будет входить диагностика, ремонт и обслуживание механического, пневматического и гидравлического оборудования. Специалисту в этой должности обязательно нужно уметь работать с ручным и электроинструментом, читать техническую документацию и чертежи. Знание основ сварки — преимущество. Сотрудника ищут в Киеве. Зарплата оговаривается на собеседовании.
- Ивент-менеджер. Позиция доступна в Киеве для организации полигонных демонстраций и координации взаимодействия с военными и внутренними командами. В работе главное системность, коммуникация и быстрая реакция на запросы. Обязателен опыт координации проектов и понимание специфики военной среды. Зарплата — по результатам собеседования.
- Специалист-полиграфолог. Компании требуется специалист для проведения исследований кандидатов и сотрудников, анализа результатов и подготовки заключений для службы безопасности. Работа требует профильного образования, сертификации и опыта работы с полиграфом. Важны внимательность, этичность и аналитическое мышление. Зарплата — 35 000−50 000 грн.
Работодатель предлагает официальное трудоустройство, бронирование, компенсацию 50% обедов, но главное участие в создании технологий для победы Украины.
Инженер-электронщик
📍 Днепр
💰 50 000 грн (зависит от опыта и навыков)
Производитель наземных дронов «Южный Парк» ищет инженера-электронщика для настройки и тестирования электронных компонентов, программирования микроконтроллеров и участия в полном цикле создания новых продуктов. Чтобы работать в должности, нужно высшее образование по направлению радиоэлектроники и опыт работы с контроллерами бесколлекторных двигателей.
Будущий сотрудник получит доступ к современному оборудованию, интересную работу над дронами для фронта, бронирование. График работы гибкий, занятость — полная.
Оператор по прошивке и тестированию БПЛА
📍 Днепр
💰 24 000 грн
Вакансию специалиста по программной настройке, калибровке и финальной проверке БПЛА разместил производитель беспилотников Ukr Sky Tech. Ищут уверенного пользователя ПК, понимающего базовые принципы электроники и имеющего опыт работы с измерительными приборами.
Компания открыта для сотрудничества с ветеранами, гарантирует бронирование, стабильную зарплату, обучение специфике оборудования, комфортные условия работы.
Инженер РЭБ
📍 Одесса
💰 По результатам собеседования
BlueBird Tech — украинская инженерная компания, разрабатывающая инновационные военные решения на стыке программного обеспечения, ИИ и оборонных технологий. Компании требуется инженер РЭБ для проектирования, оптимизации и внедрения систем радиоэлектронной борьбы.
Требования: высшее радиотехническое или смежное образование, опыт от 1−2 лет, знание систем РЭБ, анализ антенно-фидерных систем, готовность к полевым испытаниям. Специалист получит участие в технологических проектах стратегического значения, бронирования, современную рабочую среду, карьерный рост.
Вакансии в компании «Генерал Черешня»
Компания «Генерал Черешня» создает FPV-дроны и дроны-перехватчики, и вот кого готова присоединить к своей команде:
- Главный конструктор БПЛА. Компания ищет специалиста, занимающегося разработкой, производством и внедрением технологических решений в Киеве. Работать придется с 9:00 до 18:00, 5 дней в неделю. Среди преимуществ работы в компании — участие в стратегических проектах для страны, бронирование, официальное трудоустройство, обучение и профессиональный рост в mil-tech сфере.
- SMM-менеджер. Ищут специалиста, который видит соцсети как стратегический канал коммуникации, а не просто ленту с постами. Работа включает в себя ведение Instagram, Facebook и Threads, создание текстов и страниц, работу с трендами и аналитикой. Нужны системность, грамотность и креативность.
Grant Manager / специалист по поиску грантов
📍Дистанционно или офис
💰 Обсуждается на собеседовании
Компания по оборонному сектору объявила конкурс на должность grant-менеджера. Основной фокус — привлечение ресурсов для масштабирования проектов и развития новых направлений. Нужен опыт в грантрайтинге или фандрейзинге и уверенный английский.
Компания предлагает конкурентную зарплату, гибкий формат работы и возможность влиять на развитие defence-tech проектов. Чтобы откликнуться, отправьте сопроводительное письмо.
Бухгалтер по зарплате
📍Львов
💰 От 35 000 грн
UDI Group — объединение украинских компаний в секторе обороны и безопасности — ищет бухгалтера по начислению зарплаты. Работать нужно с большим штатом сотрудников и отчетностью. Работа предусматривает начисление зарплаты, больничных, отпусков и подготовку отчетов по ЕСВ и НДФЛ. Опыт работы и знание налогового законодательства — must have.
График работы стандартный: пн-пт,
9:00—18:00. Компания предлагает бронирование, бонусы, обучение, стабильную зарплату.
