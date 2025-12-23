Правительство приняло пакет решений для укрепления украинского ОПК
Кабинет Министров принял пакет решений по укреплению оборонной индустрии Украины. Речь идет о новых условиях по релокации и быстрому восстановлению производственных мощностей украинских оружейников.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
«Начинаем новый экспериментальный проект по „Мотор Сичи“. Ускоряем проектирование новых объектов предприятия. Обеспечиваем их водой, газом, теплом и электричеством по упрощенной процедуре. Даем возможность создавать вспомогательную инфраструктуру для непрерывной работы релоцированных мощностей. Гарантируем защищенность чувствительной информации безопасности», — заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, все это активизирует возобновление и создание новых объектов «Мотор Сичи» для выполнения государственных оборонных контрактов в режиме 24/7.
Кроме того, были конкретизированы условия, критерии и механизмы предоставления финансовой государственной поддержки оборонным предприятиям. В частности, относительно частичной компенсации процентных и лизинговых платежей.
«Укрепляем, модернизируем и масштабируем оборонную индустрию, чтобы у украинской армии было все необходимое для защиты государства, жизни и здоровья каждого человека», — резюмировал Шмыгаль.
