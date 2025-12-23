В Украине стартует комплексный аудит в сфере ОПК — проверят 88 предприятий Сегодня 07:24 — Казна и Политика

В Украине стартует комплексный аудит в сфере ОПК — проверят 88 предприятий

Государственная аудиторская служба Украины с 23 декабря 2025 года начинает комплексный аудит предприятий в оборонном секторе.

Об этом сообщила глава Государственной аудиторской службы Алла Басалаева.

«С 23 декабря Госаудитслужба начинает масштабный и обстоятельный аудит в оборонном секторе — во исполнение безотлагательного распоряжения Президента и правительства. Способность Украины защищаться от врага напрямую зависит от эффективности управления государственными оборонными предприятиями. Поэтому этот аудит для нас приоритетен, как и проверка энергетических госкомпаний, которую мы начали осенью», — отметила Басалаева.

Так, аудиты и ревизии состоятся на 86 субъектах ОПК, привлеченных к производству и закупке вооружения, а также на двух госпредприятиях Министерства обороны — «Агентство оборонных закупок» и «Государственный оператор тыла».

Всего к мерам государственного финансового контроля привлечены около 500 работников ведомства.

Укрінформ По материалам:

