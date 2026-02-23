НБУ вводит в обращение модифицированные банкноты 200 гривен: что там будет Сегодня 15:12 — Казна и Политика

НБУ вводит в обращение модифицированные банкноты 200 гривен: что там будет

Национальный банк Украины в рамках планового выпуска с 25 февраля 2026 года вводит в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 200 гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот номиналом 200 гривен размещен патриотический лозунг: «Слава Украине! Героям слава!».

Соответственно, все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 200 гривен образца 2019 года, изображения и описания которых размещены на страницах Официального интернет-представительства Национального банка

Национальный банк с 25 февраля 2026 года приступит к выдаче этих модифицированных банкнот банкам Украины, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег для дальнейшего обеспечения ими денежного обращения.

Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом в 200 гривен предыдущего образца на модифицированные банкноты.

В качестве законного платежного средства они будут находиться в обращении вместе с банкнотами номиналом 200 гривен предыдущих лет изготовления и обязательны к приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций.

Напомним, в августе 2024 года, к 33-й годовщине независимости Украины, Национальный банк приступил к выпуску модифицированных банкнот национальной валюты, дополнив дизайн лозунгом современной Украины: «Слава Украине! Героям слава!»

В обращение уже введены модифицированные банкноты:

с 08 августа 2024 года — номиналами 500 и 1000 гривен;

с 23 августа 2024 года — номиналом 50 гривен;

с 21 августа 2025 года — номиналом 20 гривен.

О введении в обращение модифицированных банкнот номиналом 100 гривен будет сообщаться дополнительно.

