Какие монеты и купюры выходят из обращения в Украине
Национальный банк Украины, как и центральные банки других стран, периодически выводит из обращения отдельные монеты и банкноты.
Такие решения принимаются с учетом экономических изменений, физического износа наличных денег, потери им покупательной способности и практичности использования в расчетах.
Почему из обращения изымают наличные деньги
Выведение монет и банкнот из обращения — это регулируемый процесс, который зависит от нескольких факторов.
Среди них инфляция, рост цен на товары и услуги, удобство расчетов для населения, а также техническое состояние денежных знаков.
Какие монеты изымают в Украине и как это работает
В Украине постепенно сокращается использование мелких номиналов. В частности, с 1 октября 2025 года началось поэтапное изъятие из обращения монет номиналом 10 копеек. Ранее из обращения уже полностью вывели монеты 1, 2, 5 и 25 копеек.
- В то же время, такие монеты остаются платежным средством.
- Однако после попадания в банки они больше не возвращаются в обращение.
Почему изнашиваются банкноты
Банкноты имеют ограниченный срок службы. В среднем бумажные купюры изнашиваются за 2−5 лет — в зависимости от качества материала и интенсивности использования. Монеты служат дольше, однако с течением времени также теряют четкость изображений и становятся менее удобными для расчетов.
НБУ также регулярно обновляет дизайн и защитные элементы банкнот и монет. В то же время устаревшие образцы и номиналы постепенно изымаются из обращения, чтобы наличное обращение оставалось удобным и безопасным.
Что уже вышло из обращения в Украине
Купюры:
- все банкноты до 2003 года выпуска,
- банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен старого образца заменяются на монеты,
- банкноты номиналом 100, 200 и 500 гривен образца 2003−2006 годов изымаются и заменяются новыми, с усовершенствованной защитой.
Копейки: из обращения выведены 1, 2, 5 и 25 копеек, а старые образцы монет 1 и 2 гривны постепенно вытесняются новыми.
Ранее мы сообщали, что больше всего наличных расчетов хранится в самых бедных странах — прежде всего из-за слабой банковской инфраструктуры и ограниченного доступа к цифровым услугам.
