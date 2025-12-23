Какие монеты и купюры выходят из обращения в Украине Сегодня 21:05

Какие монеты и купюры выходят из обращения в Украине

Национальный банк Украины, как и центральные банки других стран, периодически выводит из обращения отдельные монеты и банкноты.

Такие решения принимаются с учетом экономических изменений, физического износа наличных денег, потери им покупательной способности и практичности использования в расчетах.

Почему из обращения изымают наличные деньги

Выведение монет и банкнот из обращения — это регулируемый процесс, который зависит от нескольких факторов.

Среди них инфляция, рост цен на товары и услуги, удобство расчетов для населения, а также техническое состояние денежных знаков.

Какие монеты изымают в Украине и как это работает

В Украине постепенно сокращается использование мелких номиналов. В частности, с 1 октября 2025 года началось поэтапное изъятие из обращения монет номиналом 10 копеек. Ранее из обращения уже полностью вывели монеты 1, 2, 5 и 25 копеек.

В то же время, такие монеты остаются платежным средством.

Однако после попадания в банки они больше не возвращаются в обращение.

Почему изнашиваются банкноты

Банкноты имеют ограниченный срок службы. В среднем бумажные купюры изнашиваются за 2−5 лет — в зависимости от качества материала и интенсивности использования. Монеты служат дольше, однако с течением времени также теряют четкость изображений и становятся менее удобными для расчетов.

НБУ также регулярно обновляет дизайн и защитные элементы банкнот и монет. В то же время устаревшие образцы и номиналы постепенно изымаются из обращения, чтобы наличное обращение оставалось удобным и безопасным.

Что уже вышло из обращения в Украине

Купюры:

все банкноты до 2003 года выпуска,

банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен старого образца заменяются на монеты,

банкноты номиналом 100, 200 и 500 гривен образца 2003−2006 годов изымаются и заменяются новыми, с усовершенствованной защитой.

Копейки: из обращения выведены 1, 2, 5 и 25 копеек, а старые образцы монет 1 и 2 гривны постепенно вытесняются новыми.

Ранее мы сообщали , что больше всего наличных расчетов хранится в самых бедных странах — прежде всего из-за слабой банковской инфраструктуры и ограниченного доступа к цифровым услугам.

