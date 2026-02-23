90% отсрочек от мобилизации оформляются без ТЦК — Федоров
Министерство обороны работает над комплексной реформой мобилизации. Чтобы решить проблемы, копившиеся годами, ведомство предложит системное решение.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
«Министерство обороны продолжает цифровизацию процессов мобилизации и готовит системные решения для их комплексного реформирования», — сообщил Федоров.
Автоматическое продление отсрочек
Одним из ключевых шагов стала автоматизация продления отсрочек от мобилизации через приложение «Резерв+». В настоящее время 90% таких отсрочек продлеваются автоматически.
Раньше процедура могла занять несколько недель. Для этого граждане должны регулярно собирать документы и лично обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
Сейчас система самостоятельно проверяет необходимую информацию через государственные реестры и принимает решение без участия должностных лиц. Уведомление о результате пользователь получает непосредственно в приложении «Резерв+».
По словам Федорова, цифровизация является частью более широких изменений в сфере мобилизации.
«Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить копившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны», — резюмировал министр обороны.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что для постановка на воинский учет больше не требуется личный визит в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Сделать это можно в приложении Резерв+.
Также Федоров ранее заявлял, что 95% услуг территориальных центров комплектования переведены в онлайн или на базу ЦПАУ. Это позволило разгрузить ТЦК и сосредоточить работу на процессе мобилизации.
