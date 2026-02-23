0 800 307 555
90% отсрочек от мобилизации оформляются без ТЦК — Федоров

Минобороны готовит комплексную реформу мобилизации
Министерство обороны работает над комплексной реформой мобилизации. Чтобы решить проблемы, копившиеся годами, ведомство предложит системное решение.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
«Министерство обороны продолжает цифровизацию процессов мобилизации и готовит системные решения для их комплексного реформирования», — сообщил Федоров.

Автоматическое продление отсрочек

Одним из ключевых шагов стала автоматизация продления отсрочек от мобилизации через приложение «Резерв+». В настоящее время 90% таких отсрочек продлеваются автоматически.
Раньше процедура могла занять несколько недель. Для этого граждане должны регулярно собирать документы и лично обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
Сейчас система самостоятельно проверяет необходимую информацию через государственные реестры и принимает решение без участия должностных лиц. Уведомление о результате пользователь получает непосредственно в приложении «Резерв+».
По словам Федорова, цифровизация является частью более широких изменений в сфере мобилизации.
«Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить копившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны», — резюмировал министр обороны.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что для постановка на воинский учет больше не требуется личный визит в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Сделать это можно в приложении Резерв+.
Также Федоров ранее заявлял, что 95% услуг территориальных центров комплектования переведены в онлайн или на базу ЦПАУ. Это позволило разгрузить ТЦК и сосредоточить работу на процессе мобилизации.
МобилизацияРезерв+Миноборони
