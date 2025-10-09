Новый механизм мобилизации: какие данные получат ТЦК и где будут искать военнообязанных Сегодня 08:33

Все мужчины в возрасте 25−60, не состоящие на воинском учете, в рамках мобилизации будут поставлены туда автоматически. Адвокаты, специализирующиеся в том числе и на мобилизационных вопросах, разъяснили, какая именно информация о мужчинах находится в распоряжении ТЦК (Территориального центра комплектования и социальной поддержки).

По их словам, настало то время, когда в распоряжении ТЦК, вероятно, будут почти все данные о военнообязанных мужчинах и женщинах.

«Для ТЦК может быть доступна информация из демографического реестра о месте регистрации военнообязанного. Если в приложении „Резерв+“ нет информации о другом месте регистрации, то мужчину будут ставить на учет по адресу регистрации», — говорит адвокат Екатерина Анищенко.

Но добавляет: «Не стоит забывать, если мы говорим о медиках, о лицах, имеющих специальность, смежную с военно-учетной, то данную информацию предоставляет высшее учебное заведение или техникум. Информацию о том, что человек закончил обучение и получил медицинскую специальность. Постановка на воинский учет происходит по месту регистрации или местонахождению военнообязанного лица».

Данные об образовании будет предоставлять учебное заведение.

«Оно обязано предоставлять ответ для ТЦК, если такой запрос будет. В моей адвокатской практике был случай, когда у женщины было фармацевтическое образование, но работала обычным продавцом. Но по запросу ТЦК предприятие предоставило информацию, что у них есть человек с фармацевтической специальностью. В трудовой книжке была запись об этом образовании. Все предприятия должны проходить сверку с ТЦК», — объясняет адвокат.

Если человек арендует жилье

По словам Екатерины Анищенко, информацию о месте фактического проживания военнообязанного ТЦК может узнать, если лицо изменит информацию о фактическом месте своего пребывания.

«Если человек зарегистрирован по одному адресу, а фактически находится по другому, то он не освобождается от обязанности встать на воинский учет по месту фактического пребывания», — уточняет адвокат.

Информация о браке и детях

«Реестр актов гражданского состояния находится в распоряжении ГРАГС. Будет ли информация о семейном положении лица в распоряжении ТЦК, это будет зависеть от того, насколько профессионально будет составлен запрос работниками ТЦК на получение указанной информации. Нередки случаи, когда ТЦК запрашивает у ГРАГС выписку из не существующих реестров. Например, есть ли другие дети у такой матери, которой требуется уход и сын которой хочет получить отсрочку. Реестра, где было бы указано, что у человека есть сестры и братья — такого не существует», — пояснила адвокат.

Резюмируя, Екатерина Анищенко отметила, что имели место случаи, когда повестки от ТЦК были прикреплены к платежкам, по которым жильцы квартиры оплачивают коммуналку.

В свою очередь другой адвокат, бывший следователь Роман Симутин, который также разбирается в том числе и в вопросах мобилизации, уверен, что ТЦК могут иметь доступ и к медицинской документации.

Кроме того, Роман Симутин отмечает, что в демографическом реестре, которым, вероятно, сможет пользоваться ТЦК, есть сведения о паспортных данных.

По его словам, если подводить итог, система, которая будет ставить военнообязанных на учет, может получить доступ к следующим данным:

фамилия, имя, отчество;

фото;

место регистрации;

информацию о семейном положении;

информацию о состоянии здоровья;

вероятно, ограниченная часть информации от банков, но не о состоянии банковских счетов.

