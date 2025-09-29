Минобороны обещает полный переход ТЦК в онлайн до конца года
К концу 2025 года большинство услуг территориальных центров комплектования (ТЦК) станут доступны онлайн.
Об этом заявила заместитель министра обороны по цифровизации Оксана Ферчук в ходе выступления IT Arena во Львове, передает Dev.ua.
«До конца года мы не увидим очередей в ТЦК, большинство сервисов будет осуществляться онлайн. И работники ТЦК смогут сконцентрироваться на смарт-рекрутменте вместо того, чтобы обрабатывать очереди и заниматься бумажной работой», — подчеркнула Ферчук.
Сервисы через Резерв+
Онлайн-система будет работать на базе приложения «Резерв+». Ее цель — уменьшить количество стрессовых визитов и бумажных процедур как для военнообязанных, так и для работников ТЦК.
Среди новых возможностей:
- автоматическая постановка на учет без посещения ТЦК или прохождения медицинской комиссии;
- цифровые военные ID вместо бумажных документов;
- сообщение об изменении статуса в приложении.
Через «Резерв+» можно будет оформлять более 90% отсрочек. Остальные 10%, пока не подлежащие полной цифровизации, можно будет оформить в оффлайн-центрах — ЦПАУ.
Компании будут взаимодействовать с ТЦК онлайн, оформлять отсрочки онлайн, не иметь необходимости физически посещать ТЦК.
Напомним, Кабинет Министров упростил процедуру постановки и снятия граждан с воинского учета. Молодые люди, которым исполнилось 17 лет, смогут встать на воинский учет через приложение Резерв+, без посещения ТЦК и без прохождения ВВК. Граждане в возрасте 25−60 лет, не состоящие на воинском учете без законных оснований, будут поставлены на учет автоматически.
С 1 сентября представители ТЦК и СП, работающие в группах оповещения, должны обязательно носить нагрудные боди-камеры во время мобилизационных мероприятий.
