Рада разрешит бронировать мужчин в розыске ТЦК и без военного билета: законопроект одобрен в первом чтении

Казна и Политика
18
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13335, который позволяет критически важным предприятиям бронировать сотрудников на 45 дней даже в случае, если их военно-учетные документы оформлены с нарушениями или отсутствуют.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Согласно законопроекту, временное бронирование сроком на 45 дней смогут получить работники оборонных предприятий, если:
  • у них нет военно-учетного документа или он оформлен с нарушениями;
  • они не состоят на воинском учете;
  • не уточнили персональные данные;
  • находятся в розыске ТЦК (за исключением тех, кто обвиняется в статьях 336 и 337 Уголовного кодекса — уклонение от мобилизации).
За это время работник должен привести свои документы в соответствие с законодательством. Если он этого не сделает, работодатель будет иметь право уволить его.
Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект направлен на упорядочение бронирования военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, которые Кабмин определил критически важными для экономики и оборонно-промышленного комплекса в особый период.
Законопроект также расширяет особенности заключения и расторжения трудовых договоров на таких предприятиях в условиях военного положения.
Напомним, ранее Министерство обороны упростило прохождение военно-врачебной экспертизы в ВСУ. Теперь, если постановление ВВК не требует утверждения высшей инстанцией (например, когда лицо признают пригодным к службе), его не печатают для передачи в ТЦК. Документы автоматически отправляются в реестр «Оберег».
В бумажном виде в ТЦК передают только карточки обследования и сопроводительные документы. Военным частям ВВК присылает два экземпляра постановления.
1 июля в приложении «Резерв+» начали тестировать оплату штрафов от ТЦК. Новая услуга позволяет оплатить штраф в размере 8500 грн онлайн без необходимости идти в ТЦК. На первом этапе функция будет включать только штрафы за несвоевременное обновление данных. Возможность распространяется на тех, кто не уточнил свои данные до 16 июля 2024 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
