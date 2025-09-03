У «Дії» появилась возможность бронировать 100% работников критически важных предприятий: инструкция Сегодня 13:04

У «Дії» появилась возможность бронировать 100% работников критически важных предприятий: инструкция

Критически важные предприятия на прифронтовых территориях получили возможность бронировать всех своих работников. Речь идет о компаниях, обеспечивающих жизнедеятельность региона.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Как получить право на бронирование

Перед подачей заявления нужно проверить, входит ли территория в перечень регионов , где ведутся или велись боевые действия, или временно оккупированы. Далее следует обратиться в областную военную администрацию для подтверждения права на бронирование по увеличенному проценту.

После положительного решения орган, предоставивший статус критически важного предприятия, обновляет данные в Едином перечне таких компаний. Только после этого можно подавать заявки на бронирование через портал «Дія».

Как подать заявление в «Дії»:

авторизоваться на портале и выбрать сервис «Бронирование работников»;

заполнить персональные данные сотрудников и подтвердить размер их заработной платы;

подписать документы руководителем или уполномоченным лицом;

отслеживать статус рассмотрения в личном кабинете и на email.

В случае успешного оформления бронирования, информация появится в мобильном приложении «Резерв+» у работника. Срок бронирования для критически важных предприятий составляет до 12 месяцев.

Больше правил и инструкции — по ссылке

Напомним, 13 августа Кабинет Министров расширил возможности сохранения кадрового потенциала предприятий, работающих в зонах боевых действий. Основные изменения:

1. Критически важные предприятия, функционирующие на территориях возможных или активных боевых действий, смогут бронировать до 100% военнообязанных работников.

2. Изменение лимита бронирования будет осуществляться через портал «Дія» государственным органом, признавшим предприятие критически важным.

