У «Дії» появилась возможность бронировать 100% работников критически важных предприятий: инструкция

34
У «Дії» появилась возможность бронировать 100% работников критически важных предприятий: инструкция
У «Дії» появилась возможность бронировать 100% работников критически важных предприятий: инструкция
Критически важные предприятия на прифронтовых территориях получили возможность бронировать всех своих работников. Речь идет о компаниях, обеспечивающих жизнедеятельность региона.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Как получить право на бронирование

Перед подачей заявления нужно проверить, входит ли территория в перечень регионов, где ведутся или велись боевые действия, или временно оккупированы. Далее следует обратиться в областную военную администрацию для подтверждения права на бронирование по увеличенному проценту.
После положительного решения орган, предоставивший статус критически важного предприятия, обновляет данные в Едином перечне таких компаний. Только после этого можно подавать заявки на бронирование через портал «Дія».

Как подать заявление в «Дії»:

  • авторизоваться на портале и выбрать сервис «Бронирование работников»;
  • заполнить персональные данные сотрудников и подтвердить размер их заработной платы;
  • подписать документы руководителем или уполномоченным лицом;
  • отслеживать статус рассмотрения в личном кабинете и на email.
В случае успешного оформления бронирования, информация появится в мобильном приложении «Резерв+» у работника. Срок бронирования для критически важных предприятий составляет до 12 месяцев.
Больше правил и инструкции — по ссылке.
Напомним, 13 августа Кабинет Министров расширил возможности сохранения кадрового потенциала предприятий, работающих в зонах боевых действий. Основные изменения:
1. Критически важные предприятия, функционирующие на территориях возможных или активных боевых действий, смогут бронировать до 100% военнообязанных работников.
2. Изменение лимита бронирования будет осуществляться через портал «Дія» государственным органом, признавшим предприятие критически важным.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Резерв+Дия
