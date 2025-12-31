Как оформить индивидуальные номерные знаки с графическим элементом Сегодня 19:16 — Технологии&Авто

Как оформить индивидуальные номерные знаки с графическим элементом

При оформлении индивидуального номерного знака (ИНЗ) владелец может добавить не только уникальную комбинацию букв и цифр, но и графический элемент. Это позволяет персонализировать номерной знак, однако такая опция требует соблюдения требований и предоставления соответствующих документов.

Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Когда можно разместить графический элемент

Графический элемент — это логотип, эмблема, символ, авторский рисунок или другое изображение, которые могут быть нанесены на ИНЗ при условии, что заявитель имеет право использовать такой графический элемент.

Для этого необходимо подать:

документ, подтверждающий право интеллектуальной собственности (свидетельство на торговую марку, подтверждение авторского права);

письменное согласие правообладателя — если графический элемент принадлежит другому лицу.

графический элемент в векторном формате.

Такой порядок обеспечивает соблюдение норм охраны интеллектуальной собственности и гарантирует, что изображение может использоваться повторно только с согласия владельца прав.

Проверка графического элемента

При подаче заявки представленный графический элемент проходит обязательную проверку через патентное бюро Украины и государственные реестры интеллектуальной собственности.

Повторное использование графического элемента

Зарегистрированные торговые марки, логотипы или другие охраняемые объекты интеллектуальной собственности могут быть использованы несколькими заявителями, но исключительно при условии получения письменного согласия от правообладателя.

Любое использование изображения без разрешения запрещено, поэтому администратор при приеме документов проверяет наличие подтверждения права на использование.

Важные ограничения

При изготовлении индивидуального номерного знака запрещается использовать:

Как подать заявку

Заказать индивидуальный номерной знак с графическим элементом можно только при личном обращении в сервисный центр МВД, поскольку администратор должен проверить документы на право использования изображения.

Для оформления необходимо:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство;

документ, подтверждающий право использования графического элемента (при необходимости);

письменное согласие правообладателя (при необходимости);

квитанция об оплате стоимости услуги.

Когда индивидуальный номерной знак с графическим элементом изготовлен, в свидетельство регистрации транспортного средства вносится соответствующая отметка — «с графическим элементом». Это официально фиксирует особенности номерного знака.

