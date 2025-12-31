Государство будет платить ЕСВ за граждан, находящихся в плену
С 1 января 2026 года государство будет платить единый социальный взнос (ЕСВ) за гражданских лиц, находящихся в российском плену.
Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.
За кого государство будет платить ЕСВ
По закону ЕСВ будет платиться за весь период пребывания человека в плену, а также в течение шести месяцев после его освобождения.
Кроме того, государство будет выплачивать ЕСВ за военных, которые находятся в плену и из-за особенностей прохождения службы не получают денежного довольствия.
Выплаты после плена
Ранее Finance.ua писал, что Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. грн для военных, освобожденных из плена, нуждающихся в длительном стационарном лечении из-за заболевания или ранения.
