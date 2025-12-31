Стоимость праздничного стола в 2025 году Сегодня 16:05 — Личные финансы

Стоимость праздничного стола в 2025 году

Новогодние праздники в Украине традиционно ассоциируются со щедрым столом, но в этом году привычные блюда могут обойтись гораздо дороже, чем ожидают многие семьи. Цены на мясо, салаты и алкоголь выросли так, что подготовка к празднику превращается в отдельную статью расходов.

Visitukraine. today рассказывает , сколько на самом деле стоит новогодний стол в этом году и на чем украинцы могут сэкономить.

Стоимость основных новогодних блюд

Один из главных символов праздника — салат оливье — еще в 2022 году стоил примерно 183 гривны за килограмм. Сегодня его цена достигает около 264 гривен.

«Селедка под шубой» также заметно подорожала: если раньше ее можно было приготовить за 96 гривен, то теперь за килограмм придется отдать около 122 гривен.

Мясные блюда стали одной из самых дорогих статей расхода. Буженина из свиного воротника подорожала почти вдвое — с 220 до 410 гривен.

Даже простые бутерброды со шпротами, которые раньше считались доступной закуской «на скорую руку», сегодня тянут на серьезную сумму: их стоимость выросла с 329 до 662 гривен.

Алкоголь и горячие блюда

Бутылка шампанского, несколько лет назад стоившая около 140 гривен, сегодня обойдется уже в 229.

Подорожала и запеченная курица — один из самых популярных вариантов горячего блюда. Если раньше тушка весом около полутора килограммов стоила 136 гривен, то сейчас за нее придется заплатить примерно 193 гривны.

На фоне всеобщего подорожания нашлось и небольшое, но приятное исключение. Мандарины — неизменный символ Нового года — не только не подорожали, но даже подешевели. В 2022 году килограмм стоил около 62 гривен, а сейчас их можно найти примерно за 55 гривен.

Finance.ua уже писал , что праздничное меню на Новый год для семьи из четырех человек в этом году обойдется в около 3980 грн. Это на 10,7% дороже, чем в прошлом году.

