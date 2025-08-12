Бронирование, субсидии на свет, зарплаты учителей: Гетманцев рассказал о шагах для поддержки прифронтовых регионов — Finance.ua

Бронирование, субсидии на свет, зарплаты учителей: Гетманцев рассказал о шагах для поддержки прифронтовых регионов
Кабинет Министров планирует принять ряд решений, направленных на поддержку населения и бизнеса в прифронтовых регионах.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
«Первый пакет решений, которые можно принять быстро, будут вынесены на Кабмин уже в среду», отметил Гетманцев, добавив, что среди них изменение подходов к бронированию, увеличение компенсаций аграриям, субсидирование стоимости 100 кВт электроэнергии на семью и другие мероприятия.
По его словам, существуют и более сложные задачи, в частности, страхование военных рисков и реформирование оплаты труда учителей в прифронтовых регионах.
«Об этом договорились с правительством о совместной работе, чтобы ускорить разработку и их учет в бюджетном процессе», — пояснил нардеп.
Напомним, ранее Гетманцев анонсировал масштабную программу поддержки для прифронтовых регионов. Он напомнил, что общие потери только в прифронтовых областях составляют 182 млрд долларов, это почти 31% общей суммы по стране. Для улучшения ситуации предлагается создание специального Фонда поддержки, миссия которого заключалась бы в поддержке экономической активности, инвестировании и создании рабочих мест на прифронтовых территориях с учетом факторов повышенной военной опасности.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете принудительного взыскания долгов с бизнеса с оккупированных территорий.
