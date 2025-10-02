Украина получила еще €170 млн от Банка развития Совета Европы на жилищные программы Сегодня 12:22 — Казна и Политика

Украина получила еще €170 млн от Банка развития Совета Европы на жилищные программы

В Риме во время URC-2025 Украина подписала соглашение о привлечении нового займа от Банка развития Совета Европы на сумму €170 млн. Средства пойдут на поддержку жилищных программ для украинцев.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

€70 млн будет направлено на проект HOME — компенсацию за разрушенное жилье в виде жилищных сертификатов єВідновлення. Это даст еще 1500 сертификатов и поможет около 4 тысячам семей приобрести новые дома. Приоритет отдается Защитникам и Защитницам, людям с инвалидностью и многодетным семьям. В целом, благодаря программе уже более 7600 украинцев получили новое жилье, а сертификаты — 24,3 тысячи семей.

€100 млн выделено в поддержку внутренне перемещенных лиц: помощь на проживание, жилье, образование детей и интеграцию в общины. По состоянию на сегодняшний день более 135 тысяч семей уже воспользовались программой єВідновлення, получив компенсации для ремонта или приобретения нового жилья.

«Я благодарна нашим европейским партнерам за эту помощь. Совместными усилиями мы создаем условия для того, чтобы украинские семьи могли восстанавливать свою жизнь в Украине», — отметила Свириденко.

Напомним также, что по оценке KSE Institute на январь 2024 года, в Украине было повреждено или разрушено более 250 тысяч жилых домов, из которых 222 тысячи — частные, более 27 тысяч — многоквартирные, а 526 — общежития. Общая площадь разрушенного и поврежденного жилья составляет 60 миллионов квадратных метров.

