0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ приближает банковское регулирование Украины к стандартам ЕС

Казна и Политика
1
НБУ приближает банковское регулирование Украины к стандартам ЕС
НБУ приближает банковское регулирование Украины к стандартам ЕС
Национальный банк Украины системно внедряет ключевые требования к деятельности банков в соответствии с Базельскими стандартами и законодательством Европейского Союза. По результатам самооценки 2025 года, проведенной при поддержке международных партнеров, уровень эквивалентности отечественных регуляторных требований европейским уже составляет 78%.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Для полноценного вступления Украины в Европейский Союз необходимо имплементировать все действующие в ЕС требования к банковскому сектору. С этой целью НБУ разработал поэтапный план внедрения регуляторных изменений.
График: НБУ
График: НБУ

Изменения, реализованные в конце 2025 года

По состоянию на конец 2025 года Национальный банк:
  • обновил требования по контролю концентрации кредитного риска (LEX);
  • ввел требования к покрытию капиталом операционного риска;
  • ввел требования к раскрытию информации об управлении рисками в соответствии с Pillar III.

Регуляторные новации в первом полугодии 2026 года

В течение первого полугодия 2026 года НБУ планирует:
  • снизить минимальные требования к достаточности капитала до уровня, установленного в ЕС;
  • ввести требования по соблюдению банками буферов консервации и системной важности;
  • установить требования к управлению риском третьих сторон.

Второе полугодие 2026 года

Во втором полугодии 2026 года регулятор продолжит работу над:
  • внедрением подходов к управлению ESG-рисками в банках;
  • установлением требований к соблюдению индивидуальных нормативов в соответствии с Pillar II;
  • расширением перечня информации, подлежащей раскрытию в пределах Pillar III.

Последующие этапы реформирования

В 2027 году планируется учет инструментов секьюритизации в банковских нормативах после разработки и принятия соответствующего законодательства.
После завершения военного положения и вступления Украины в Европейский Союз предусмотрена имплементация Директивы о возобновлении и урегулировании деятельности банков (BRRD), а также внедрение более сложных методов расчета требований к капиталу.
По данным НБУ, банки готовы к запланированным регуляторным новациям. Оценка устойчивости 2025 года подтвердила наличие в банковской системе достаточного запаса прочности и способность банков сохранять стабильность даже при неблагоприятных сценариях.
Кроме того, банки обеспечили непрерывность собственных операционных процессов, что позволяет проводить дальнейшую трансформацию сектора без ощутимых изменений для клиентов.
По материалам:
Finance.ua
НБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems