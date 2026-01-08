НБУ приближает банковское регулирование Украины к стандартам ЕС Сегодня 19:35 — Казна и Политика

Национальный банк Украины системно внедряет ключевые требования к деятельности банков в соответствии с Базельскими стандартами и законодательством Европейского Союза. По результатам самооценки 2025 года, проведенной при поддержке международных партнеров, уровень эквивалентности отечественных регуляторных требований европейским уже составляет 78%.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Для полноценного вступления Украины в Европейский Союз необходимо имплементировать все действующие в ЕС требования к банковскому сектору. С этой целью НБУ разработал поэтапный план внедрения регуляторных изменений.

График: НБУ

Изменения, реализованные в конце 2025 года

По состоянию на конец 2025 года Национальный банк:

обновил требования по контролю концентрации кредитного риска (LEX);

ввел требования к покрытию капиталом операционного риска;

ввел требования к раскрытию информации об управлении рисками в соответствии с Pillar III.

Регуляторные новации в первом полугодии 2026 года

В течение первого полугодия 2026 года НБУ планирует:

снизить минимальные требования к достаточности капитала до уровня, установленного в ЕС;

ввести требования по соблюдению банками буферов консервации и системной важности;

установить требования к управлению риском третьих сторон.

Второе полугодие 2026 года

Во втором полугодии 2026 года регулятор продолжит работу над:

внедрением подходов к управлению ESG-рисками в банках;

установлением требований к соблюдению индивидуальных нормативов в соответствии с Pillar II;

расширением перечня информации, подлежащей раскрытию в пределах Pillar III.

Последующие этапы реформирования

В 2027 году планируется учет инструментов секьюритизации в банковских нормативах после разработки и принятия соответствующего законодательства.

После завершения военного положения и вступления Украины в Европейский Союз предусмотрена имплементация Директивы о возобновлении и урегулировании деятельности банков (BRRD), а также внедрение более сложных методов расчета требований к капиталу.

По данным НБУ, банки готовы к запланированным регуляторным новациям. Оценка устойчивости 2025 года подтвердила наличие в банковской системе достаточного запаса прочности и способность банков сохранять стабильность даже при неблагоприятных сценариях.

Кроме того, банки обеспечили непрерывность собственных операционных процессов, что позволяет проводить дальнейшую трансформацию сектора без ощутимых изменений для клиентов.

