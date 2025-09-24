В новостройках будут выделять квартиры для семей, потерявших жилье из-за войны Сегодня 17:21 — Недвижимость

В новостройках будут выделять квартиры для семей, потерявших жилье из-за войны, Фото: mindev.gov.ua

В новых жилых комплексах часть квартир будет предоставляться семьям, потерявшим дома из-за войны или нуждающимся в дополнительной поддержке.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

«Новая застройка должна учитывать интересы общины и людей, потерявших жилье. Это означает, что определенный процент квартир застройщики будут предлагать по специальным условиям для семей, пострадавших от войны или нуждающихся в дополнительной поддержке. Такой подход позволит объединить восстановление и развитие доступности жилья для людей. Ирпень станет пилотным городом для этой практики», — заявил Кулеба.

Отмечается, что Киевская область уже восстановлена ​​на 80%. Это более 24 тысяч объектов из 30 тысяч поврежденных или разрушенных — жилые дома, школы, больницы и объекты инфраструктуры.

Параллельно продолжает действовать программа «єВідновлення». В Киевской области почти 16,5 тыс. семей уже получили компенсации на сумму более 2,2 млрд грн. Более 4 тыс. семей воспользовались сертификатами на новое жильё или начали строительство собственного жилья — людям выплатили более 8 млрд грн.

Напомним, третий этап программы «єВідновлення» для людей, чьи частные дома были разрушены и которые выбрали компенсацию за реконструкцию на собственном земельном участке, уже стартовал . Теперь можно подать итоговый отчёт о завершении строительства, отчёт о приёме жилья в эксплуатацию и подтвердить целевое использование средств. Это завершающий этап предоставления услуги.

