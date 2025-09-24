0 800 307 555
ру
Недвижимость
17
В новостройках будут выделять квартиры для семей, потерявших жилье из-за войны, Фото: mindev.gov.ua
В новых жилых комплексах часть квартир будет предоставляться семьям, потерявшим дома из-за войны или нуждающимся в дополнительной поддержке.
Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
«Новая застройка должна учитывать интересы общины и людей, потерявших жилье. Это означает, что определенный процент квартир застройщики будут предлагать по специальным условиям для семей, пострадавших от войны или нуждающихся в дополнительной поддержке. Такой подход позволит объединить восстановление и развитие доступности жилья для людей. Ирпень станет пилотным городом для этой практики», — заявил Кулеба.
Отмечается, что Киевская область уже восстановлена ​​на 80%. Это более 24 тысяч объектов из 30 тысяч поврежденных или разрушенных — жилые дома, школы, больницы и объекты инфраструктуры.
Параллельно продолжает действовать программа «єВідновлення». В Киевской области почти 16,5 тыс. семей уже получили компенсации на сумму более 2,2 млрд грн. Более 4 тыс. семей воспользовались сертификатами на новое жильё или начали строительство собственного жилья — людям выплатили более 8 млрд грн.

Читайте также: Аренда квартир в Киеве: как изменились цены с началом учебного года и что влияет на рынок

Напомним, третий этап программы «єВідновлення» для людей, чьи частные дома были разрушены и которые выбрали компенсацию за реконструкцию на собственном земельном участке, уже стартовал. Теперь можно подать итоговый отчёт о завершении строительства, отчёт о приёме жилья в эксплуатацию и подтвердить целевое использование средств. Это завершающий этап предоставления услуги.
Часто перед покупкой жилья покупатели сталкиваются с выбором: быстро заселиться в квартиру на вторичном рынке или выбрать новостройку ради комфорта и потенциального роста стоимости. Несмотря на то, что цены на первичное жилье растут быстрее, чем на вторичное, спрос распределяется не столь однозначно. По данным DIM, в первом полугодии 2025 года средняя цена на новостройки выросла примерно на 14% в годовом исчислении.
Недвижимость
Payment systems