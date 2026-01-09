Украина увеличила производство вооружения в полтора раза за год — Минобороны
По итогам 2025 года предприятия АО «Украинская оборонная промышленность» увеличили объем производства вооружения и военной техники в полтора раза по сравнению с предыдущим годом — со 122 млрд грн в 2024 году до более 180 млрд грн в 2025-м.
Такой динамичный скачок стал результатом расширения производственных мощностей и роста загруженности предприятий — количество государственных контрактов за прошлый год выросло более чем на 50%.
«Это ответ Украины на вызовы современной войны и свидетельство того, что наше оружие становится фундаментом национальной безопасности», — отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Особую роль в достижении этих результатов сыграли ветераны. В «Укроборонпроме» продолжается развитие кадрового потенциала и социальная интеграция защитников: количество ветеранов, присоединившихся к команде АО «Укроборонпром» и предприятиям Группы в 2025 году, выросло на 37%. В настоящее время в структуре общества работают более 1000 ветеранов.
Также «Укроборонпромом» активизирована работа по сотрудничеству с учебными заведениями по подготовке новых кадров.
