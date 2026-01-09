0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина увеличила производство вооружения в полтора раза за год — Минобороны

Казна и Политика
6
По итогам 2025 года предприятия АО «Украинская оборонная промышленность» увеличили объем производства вооружения и военной техники в полтора раза по сравнению с предыдущим годом — со 122 млрд грн в 2024 году до более 180 млрд грн в 2025-м.
Такой динамичный скачок стал результатом расширения производственных мощностей и роста загруженности предприятий — количество государственных контрактов за прошлый год выросло более чем на 50%.
Читайте также
«Это ответ Украины на вызовы современной войны и свидетельство того, что наше оружие становится фундаментом национальной безопасности», — отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Особую роль в достижении этих результатов сыграли ветераны. В «Укроборонпроме» продолжается развитие кадрового потенциала и социальная интеграция защитников: количество ветеранов, присоединившихся к команде АО «Укроборонпром» и предприятиям Группы в 2025 году, выросло на 37%. В настоящее время в структуре общества работают более 1000 ветеранов.
Также «Укроборонпромом» активизирована работа по сотрудничеству с учебными заведениями по подготовке новых кадров.
По материалам:
Finance.ua
Миноборони
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems