Правительство освободило от пошлины и НДС повторный ввоз комплектующих для производства оружия
Правительство освободило от уплаты пошлины и НДС повторный ввоз комплектующих, которые поставщик импортирует для выполнения государственных оборонных контрактов при условии, что эти компоненты были уничтожены при выполнении контракта.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время заседания правительства.
«Правительство приняло решение освободить от уплаты таможенных пошлин и НДС на комплектующие, которые производитель ввозит повторно для выполнения государственных контрактов. В таком случае предприятие может ввезти аналогичные составляющие в объеме, не превышающем уничтоженного, без налогообложения НДС. Эти потери должны быть подтверждены», — объяснила Свириденко.
Читайте также
Также для таких случаев изменили правила отчетности на таможне.
«Поставки по оборонным контрактам должны быть бесперебойными, и действия врага не должны создавать риски для выполнения оборонных закупок», — подчеркнула глава правительства.
Напомним, украинская индустрия дронов переживает беспрецедентный рост: из 5 тысяч аппаратов в 2022 году страна вышла на производство 4 миллионов до конца 2024 года. В 2025-м ожидается новый рекорд, ведь Минобороны намерено закупить еще 4,5 миллиона беспилотников на $2,7 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 13421, который имеет целью поддержать предприятия оборонно-промышленного комплекса и укрепить обороноспособность государства. Законопроект предусматривает облегченные условия для предприятий ОПК, Вооруженных Сил и других силовых структур при импорте, временном ввозе или переработке оборонных товаров.
Поделиться новостью
Также по теме
Правительство освободило от пошлины и НДС повторный ввоз комплектующих для производства оружия
Кабмин запустил процесс приватизации «Сенс Банка» и «Укргазбанка»
Потенциальная сумма ущерба в оборонке составляет около 12,5 млрд грн — Кривонос
Война стоит Украине 1 млрд евро ежегодно — президент Литвы
Украина получила 4 млрд евро от ЕС за счет российских активов
Гетманцев предлагает поднять налог на прибыль банков до 50% в 2026 году