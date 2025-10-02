0 800 307 555
Правительство освободило от пошлины и НДС повторный ввоз комплектующих для производства оружия

Казна и Политика
Правительство освободило от уплаты пошлины и НДС повторный ввоз комплектующих, которые поставщик импортирует для выполнения государственных оборонных контрактов при условии, что эти компоненты были уничтожены при выполнении контракта.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время заседания правительства.
«Правительство приняло решение освободить от уплаты таможенных пошлин и НДС на комплектующие, которые производитель ввозит повторно для выполнения государственных контрактов. В таком случае предприятие может ввезти аналогичные составляющие в объеме, не превышающем уничтоженного, без налогообложения НДС. Эти потери должны быть подтверждены», — объяснила Свириденко.
Также для таких случаев изменили правила отчетности на таможне.
«Поставки по оборонным контрактам должны быть бесперебойными, и действия врага не должны создавать риски для выполнения оборонных закупок», — подчеркнула глава правительства.
Напомним, украинская индустрия дронов переживает беспрецедентный рост: из 5 тысяч аппаратов в 2022 году страна вышла на производство 4 миллионов до конца 2024 года. В 2025-м ожидается новый рекорд, ведь Минобороны намерено закупить еще 4,5 миллиона беспилотников на $2,7 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 13421, который имеет целью поддержать предприятия оборонно-промышленного комплекса и укрепить обороноспособность государства. Законопроект предусматривает облегченные условия для предприятий ОПК, Вооруженных Сил и других силовых структур при импорте, временном ввозе или переработке оборонных товаров.
По материалам:
Finance.ua
