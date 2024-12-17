Рада продолжила освобождение от пошлин и НДС импорта дронов и комплектующих к боеприпасам — Finance.ua

Рада продолжила освобождение от пошлин и НДС импорта дронов и комплектующих к боеприпасам
Верховная Рада продлила налоговые и таможенные льготы на следующий год. В том числе продолжается освобождение от пошлин и НДС дронов и комплектующих к боеприпасам.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По его данным, законопроект № 12 266 об изменениях в Налоговый кодекс поддержал 331 депутат, законопроект № 12 267 изменения в Таможенный кодекс поддержали 335 депутатов.
Изменения, в частности, предусматривают:
- освобождение от таможенных платежей для составляющих, импортируемых для производства боеприпасов и снарядов;
- продолжение льгот на ввоз БПЛА, приборов ночного видения, антидроновых ружей
и т. п.;
- расширение льгот на составляющие для всех беспилотников — наземных, водных, а не только БПЛА;
- отсрочка до 1 января 2027 года перехода на экостандарты Евро-6 для транспортных средств (которые должны действовать уже с 2025 года).
Кроме того, предусмотрена поддержка благотворителей и волонтеров:
- возможность неприбыльным организациям помогать военным и их семьям без утраты статуса;
- собранные волонтерами средства — без НДФЛ, если переданы благотворительным фондам;
- льготы для работников неприбыльных организаций (до 5% дохода).
Также продлены НДС-льготы для украинского кино на время военного положения, отмена оценки для рынка подержанных авто и полная фискализация игорного бизнеса.
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