Рада продолжила освобождение от пошлин и НДС импорта дронов и комплектующих к боеприпасам — Finance.ua
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Рада продолжила освобождение от пошлин и НДС импорта дронов и комплектующих к боеприпасам

Казна и Политика
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Рада продолжила освобождение от пошлин и НДС импорта дронов и комплектующих к боеприпасам
Рада продолжила освобождение от пошлин и НДС импорта дронов и комплектующих к боеприпасам
Верховная Рада продлила налоговые и таможенные льготы на следующий год. В том числе продолжается освобождение от пошлин и НДС дронов и комплектующих к боеприпасам.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По его данным, законопроект № 12 266 об изменениях в Налоговый кодекс поддержал 331 депутат, законопроект № 12 267 изменения в Таможенный кодекс поддержали 335 депутатов.
Изменения, в частности, предусматривают:
  • освобождение от таможенных платежей для составляющих, импортируемых для производства боеприпасов и снарядов;
  • продолжение льгот на ввоз БПЛА, приборов ночного видения, антидроновых ружей и т. п.;
  • расширение льгот на составляющие для всех беспилотников — наземных, водных, а не только БПЛА;
  • отсрочка до 1 января 2027 года перехода на экостандарты Евро-6 для транспортных средств (которые должны действовать уже с 2025 года).
Кроме того, предусмотрена поддержка благотворителей и волонтеров:
  • возможность неприбыльным организациям помогать военным и их семьям без утраты статуса;
  • собранные волонтерами средства — без НДФЛ, если переданы благотворительным фондам;
  • льготы для работников неприбыльных организаций (до 5% дохода).
Также продлены НДС-льготы для украинского кино на время военного положения, отмена оценки для рынка подержанных авто и полная фискализация игорного бизнеса.
По материалам:
РБК-Україна
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