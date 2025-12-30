Обновлены механизмы реализации Плана Украины в рамках Ukraine Facility: что меняется
Кабинет Министров обновил механизмы управления, мониторинга, контроля и отчетности по выполнению Плана Украины в рамках инструмента Ukraine Facility.
Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Изменения в порядок реализации инструмента утверждены постановлением правительства № 1318.
«Принятие постановления обеспечивает выполнение международных обязательств Украины, создает необходимые условия для надлежащего финансового контроля, что является предпосылкой для своевременного получения финансовой поддержки Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility», — говорится в сообщении.
Обновленный порядок определяет четкий механизм формирования и подачи Украиной запросов на получение средств в рамках Кредитного соглашения и Соглашения о финансировании, а также вводится декларация управления средствами на уровне ответственных органов.
Такие декларации должны подтверждать целевое использование финансирования, полноту и достоверность предоставленной информации и подаваться с использованием стандартизированных чек-листов не только на уровне национального координатора, но и непосредственно ответственными органами.
Документ также усиливает финансовый контроль и уточняет полномочия Госказначейства как органа, осуществляющего казначейское обслуживание платежей в рамках выполнения Плана Украины, а также Госаудитслужбы как независимого органа финансового контроля и аудита.
Обновленный порядок предусматривает обязательную проверку получателей финансирования на соответствие санкционным спискам Европейского Союза и запрещает прямое или опосредованное использование средств в пользу лиц, в отношении которых применены ограничительные меры, что обеспечивает имплементацию требований Рамочного соглашения между Украиной и ЕС на национальном уровне.
Совершенствуются подходы к мониторингу, отчетности и контролю за выполнением Плана Украины, в частности, путем введения унифицированных форм отчетности, определения четких сроков представления информации и расширения перечня данных, которые должны предоставляться ответственными органами.
Ранее Совет Европейского Союза одобрил изменения в План Украины в рамках программы Ukraine Facility, утвержденных в августе 2025 года Кабинетом Министров.
Справка Finance.ua:
- Ukraine Facility — это программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза в размере €50 млрд на 2024−2027 годы;
- она направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и углубление евроинтеграции Украины.
