ЕС утвердил изменения в план Ukraine Facility на €50 млрд

Казна и Политика
Совет Европейского Союза одобрил изменения в План Украины в рамках программы Ukraine Facility, которые в августе 2025 г. утвердил Кабинет Министров.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Изменения согласовали с Еврокомиссией

Обновление Плана состоялось в плановом порядке, согласно процедурам, предусмотренным архитектурой программы.
Работа над изменениями продолжалась несколько месяцев с участием экспертов Европейской Комиссии, Генерального директората по расширению и Восточному соседству (DG NEAR) и украинских центральных органов исполнительной власти.

Обязательства остались неизменными

Как отмечается, пересмотр плана не отразился на объеме обязательств Украины. Изменения касаются уточнения сроков реализации отдельных шагов, чтобы согласовать их с логикой внедрения реформ.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев подчеркнул, что решение Совета ЕС подтверждает доверие европейских партнеров и свидетельствует о прогрессе Украины в исполнении обязательств.
«Принятые изменения не изменяют сущности реформ и обязательств, но демонстрируют стабильность партнерства и предсказуемость процессов», — отметил он.
Украина продолжит реализацию Плана в полном объеме и обновленных временных рамках, согласованных с Европейской Комиссией.
Справка Finance.ua:
  • Ukraine Facility — это программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза в размере €50 млрд на 2024−2027 годы;
  • она направлена ​​на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и углубление евроинтеграции Украины.
По материалам:
Finance.ua
