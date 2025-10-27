ЕС утвердил изменения в план Ukraine Facility на €50 млрд Сегодня 10:05 — Казна и Политика

ЕС утвердил изменения в план Ukraine Facility на €50 млрд

Совет Европейского Союза одобрил изменения в План Украины в рамках программы Ukraine Facility, которые в августе 2025 г. утвердил Кабинет Министров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Изменения согласовали с Еврокомиссией

Обновление Плана состоялось в плановом порядке, согласно процедурам, предусмотренным архитектурой программы.

Работа над изменениями продолжалась несколько месяцев с участием экспертов Европейской Комиссии, Генерального директората по расширению и Восточному соседству (DG NEAR) и украинских центральных органов исполнительной власти.

Обязательства остались неизменными

Как отмечается, пересмотр плана не отразился на объеме обязательств Украины. Изменения касаются уточнения сроков реализации отдельных шагов, чтобы согласовать их с логикой внедрения реформ.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев подчеркнул, что решение Совета ЕС подтверждает доверие европейских партнеров и свидетельствует о прогрессе Украины в исполнении обязательств.

«Принятые изменения не изменяют сущности реформ и обязательств, но демонстрируют стабильность партнерства и предсказуемость процессов», — отметил он.

Украина продолжит реализацию Плана в полном объеме и обновленных временных рамках, согласованных с Европейской Комиссией.

Справка Finance.ua:

Ukraine Facility — это программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза в размере €50 млрд на 2024−2027 годы;

она направлена ​​на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и углубление евроинтеграции Украины.

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram .

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.