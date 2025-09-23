0 800 307 555
Ukraine Facility: в Еврокомиссии раскрыли некоторые детали пересмотра плана программы, о которых просит Украина

В Европейской комиссии раскрыли некоторые детали пересмотра плана программы финансовой помощи Ukraine Facility Европейского Союза для Украины по внедрению изменений, о которых Киев просит Брюссель.
Подробности рассказал спикер Еврокомиссии рассказал Гийом Мерсье в комментарии Общественному.
По его словам, предложенные изменения в плане программы направлены на то, чтобы сделать ее более «практической и эффективной в нынешних условиях».
«Например, некоторые термины в разделе об энергетических и финансовых рынках будут перенесены на более ранний срок. Это включает принятие пакета мер по интеграции электроэнергетики и более точные описания этапов реформ, которые должны обеспечить более постепенное внедрение», — сказал Мерсье.
Спикер ЕК подчеркнул важность продолжения реформ в Украине и отметил, что условия программы должны их гарантировать.
Важно, что условия плана (в программе Ukraine Facility. — Ред.) остаются такими же жесткими и амбициозными, что гарантирует продолжение реформ в Украине. Теперь Совет ЕС должен внести дальнейшие изменения или принять измененный план", — сказал он.
Напомним, 1 августа правительство приняло решение внести изменения в план Ukraine Facility. Украинские власти хотят пересмотреть некоторые требования, отложив одни и ускорив другие. В случае одобрения изменений Еврокомиссией они позволят выполнить программу полностью и без нарушения сроков.
7 августа Киев подал запрос на пересмотр Ukraine Facility, как это предусмотрено Регламентом о механизме для Украины. Когда Совет ЕС впервые оценивал его в 2024 году, он базировался на сценарии МВФ, согласно которому война россии против Украины должна была закончиться еще в прошлом году.
По материалам:
suspilne.media
