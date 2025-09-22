0 800 307 555
Украина в этом году привлекла уже $30,6 млрд, нужно еще $8,7 млрд

Казна и Политика
Украина в 2025 году привлекла $30,6 млрд внешнего финансирования из $39,3 млрд нужных.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в Копенгагене в ходе встречи с министрами финансов и экономики стран G7 и ЕС, представителями Еврокомиссии и МВФ, передает пресс-служба Министерства финансов.
«За последние три с половиной года Украина получила более $145 млрд международной финансовой помощи. Это позволило правительству сохранить макрофинансовую стабильность в условиях полномасштабной войны и гарантировать все необходимые социальные расходы. Учитывая, что война продолжается, вызовы для финансовой системы сохраняются, продолжение внешней поддержки крайне важно», — заявил Марченко.
Он добавил, что только в 2025 году уже привлечено более $30,6 млрд внешнего финансирования, потребность на текущий год — $39,3 млрд.
Относительно следующего бюджетного года Марченко подчеркнул, что ввиду продолжающейся войны с россией, Правительство страны продолжает направлять все внутренние финансовые ресурсы на обеспечение оборонных расходов. Для покрытия социальных расходов в 2026 году государство рассчитывает на помощь международных партнеров. Для этого правительство ведет активный диалог с ключевыми партнерами — МВФ, ЕС и странами G7.
По его словам, доходы из замороженных активов россии уже позволяют обеспечивать приоритетные расходы госбюджета. Так, в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) объемом $50 млрд, начатой ​​в 2024 году. Украина уже получила от партнеров около $23 млрд.
Марченко отметил поддержку правительств Канады и ЕС соответствующей инициативы. В частности, вклад Канады в ERA составляет 5 млрд канадских долларов (около $3,4 млрд, ЕС — 18,1 млрд евро (около $20 млрд).
Правительство Украины продолжает работать над введением необходимых реформ по реализации финансового инструмента Ukraine Facility от ЕС на 2024−2027 годы в объеме 50 млрд евро, что является одним из механизмов бюджетной поддержки. На сегодняшний день в рамках Ukraine Facility уже привлечено более 22,6 млрд евро.
Также министр финансов обсудил с партнерами ужесточение санкций в отношении россии и инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
С директором Европейского департамента МВФ Альфредом Кеммером Министр финансов Сергей Марченко обсудил возможность создания новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом до конца года. Соответствующий запрос о новой программе сотрудничества с Фондом Украинская сторона недавно направила МВФ.
Марченко выразил надежду на продолжение курса усиления поддержки ЕС Украины, в том числе во время председательства Дании в Совете Европейского Союза.
По материалам:
Finance.ua
