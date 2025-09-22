Цифровая система учета военных «Импульс»: что изменится с ее появлением Сегодня 12:13 — Казна и Политика

Цифровая система учета военных «Импульс»: что изменится с ее появлением

Минобороны запускает новую цифровую систему учета военных «Импульс». Теперь актуальные данные по каждому защитнику будут в цифровом формате.

Об этом сообщает министр обороны Денис Шмыгаль.

«Импульс» — это цифровая система учета личного состава, позволяющая получать актуальные данные о каждом военнослужащем, историю назначений, формировать отчеты и проекты приказов без бумаг, быстро и прозрачно.

Импульс — это первая массовая информационно-коммуникационная система (ИКС) тактического уровня, которая должна заработать в каждой воинской части.

Что меняется с появлением «Импульс»

Военные части получают быстрый доступ к актуальной информации о личном составе и быстро генерируют приказы и другие документы;

высшее руководство — может принимать управленческие решения на основе четких прозрачных данных по каждой части. Первыми систему начали использовать подразделения Десантно-штурмовых войск.

В ближайшие недели «Импульс» заработает в Сухопутных войсках и на уровне вновь созданных корпусов.

Как пишет министр, в будущем «Импульс» планируют интегрировать с другими цифровыми решениями для Сил обороны:

приложением для военных Армия+,

медицинской информационной системой и т. д.

Это создаст единое электронное пространство управления личным составом.

«Масштабируем технологические решения в армии и ликвидируем излишнюю бюрократическую нагрузку на военнослужащих. Делаем все, чтобы воины были сосредоточены на главном — защите Украины», — написал он.

