ру
Цифровая система учета военных «Импульс»: что изменится с ее появлением

Казна и Политика
18
Минобороны запускает новую цифровую систему учета военных «Импульс». Теперь актуальные данные по каждому защитнику будут в цифровом формате.
Об этом сообщает министр обороны Денис Шмыгаль.
«Импульс» — это цифровая система учета личного состава, позволяющая получать актуальные данные о каждом военнослужащем, историю назначений, формировать отчеты и проекты приказов без бумаг, быстро и прозрачно.
Импульс — это первая массовая информационно-коммуникационная система (ИКС) тактического уровня, которая должна заработать в каждой воинской части.
Что меняется с появлением «Импульс»
  • Военные части получают быстрый доступ к актуальной информации о личном составе и быстро генерируют приказы и другие документы;
  • высшее руководство — может принимать управленческие решения на основе четких прозрачных данных по каждой части. Первыми систему начали использовать подразделения Десантно-штурмовых войск.
В ближайшие недели «Импульс» заработает в Сухопутных войсках и на уровне вновь созданных корпусов.
Как пишет министр, в будущем «Импульс» планируют интегрировать с другими цифровыми решениями для Сил обороны:
  • приложением для военных Армия+,
  • медицинской информационной системой и т. д.
Это создаст единое электронное пространство управления личным составом.
«Масштабируем технологические решения в армии и ликвидируем излишнюю бюрократическую нагрузку на военнослужащих. Делаем все, чтобы воины были сосредоточены на главном — защите Украины», — написал он.
Напомним, пять новых электронных рапортов появились в мобильном приложении для военнослужащих «Армия+» и появился справочник Армия ID. Как сообщает Министерство обороны Украины: «Добавлено 5 новых рапортов: единовременная денежная помощь (инвалидность или частичная потеря трудоспособности); донация крови; справка о доходах; справка об обстоятельствах травмы (Приложение 5); увольнение по достижению предельного возраста».
Резерв+
