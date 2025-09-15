0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Армия+» добавлены 5 новых рапортов и справочник Армия ID

Личные финансы
1
Пять новых электронных рапортов появились в мобильном приложении для военнослужащих «Армия+» и появился справочник Армия ID.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины в понедельник.
«Добавлены 5 новых рапортов: единовременное денежное пособие (инвалидность или частичная потеря трудоспособности); донация крови; справка о доходах; справка об обстоятельствах травмы (Приложение 5); увольнение по достижению предельного возраста», — сообщается в Телеграм-канале ведомства.
Минобороны информирует, что в новой версии Армия+ 2.5.0 появился справочник Армия ID, теперь можно хранить ID командира, временно исполняющего обязанности или системы электронного документооборота (СЭДО) части и быстро подставлять их при подаче рапорта.
Также сообщается, что обновлен рапорт на смену места службы. «Теперь добавлять нужные документы еще проще. Их можно распознать и отсканировать через камеру, а система предупреждает о дубликатах», — добавили в Минобороны.
По материалам:
Finance.ua
Финтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems