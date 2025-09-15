В «Армия+» добавлены 5 новых рапортов и справочник Армия ID
Пять новых электронных рапортов появились в мобильном приложении для военнослужащих «Армия+» и появился справочник Армия ID.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины в понедельник.
«Добавлены 5 новых рапортов: единовременное денежное пособие (инвалидность или частичная потеря трудоспособности); донация крови; справка о доходах; справка об обстоятельствах травмы (Приложение 5); увольнение по достижению предельного возраста», — сообщается в Телеграм-канале ведомства.
Минобороны информирует, что в новой версии Армия+ 2.5.0 появился справочник Армия ID, теперь можно хранить ID командира, временно исполняющего обязанности или системы электронного документооборота (СЭДО) части и быстро подставлять их при подаче рапорта.
Также сообщается, что обновлен рапорт на смену места службы. «Теперь добавлять нужные документы еще проще. Их можно распознать и отсканировать через камеру, а система предупреждает о дубликатах», — добавили в Минобороны.
