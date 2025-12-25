Зарплаты в Украине растут — что на это влияет (инфографика) Сегодня 12:10 — Личные финансы

Зарплаты в Украине растут — что на это влияет (инфографика)

Несмотря на вызовы войны, зарплаты в Украине восстановились после падения в 2022 году и даже превысили довоенный уровень.

Об этом сообщает GMK Center.

Динамика зарплат

По данным Госстата, средняя зарплата в октябре 2025 года достигла 26,9 тыс. грн. В III квартале номинальные зарплаты выросли на 20% г./г., а реальные — на 6,2% г./г.

По Work.ua, медианная предлагаемая зарплата в ноябре составляла 27 тыс. грн — также +20% г./г.

Реальная зарплата (с учетом инфляции) испытала глубочайшее падение в 2022 году — на 11,9%. Причины очевидны: разрушение предприятий, остановка производств, проблемы с логистикой и невозможность работы в прифронтовых регионах. Уже в 2023 году рынок начал восстанавливаться (+4,1% г./г.), а в 2024 году темпы роста ускорились до +15,6% г./г.

Опрос ЕБА показывает: в 2025 году 96% компаний повысили зарплату. Большинство — в пределах 11−20% или до 10%.

Данные Robota.ua подтверждают: половина работодателей повышала зарплаты всем, еще 41% - только части персонала.

Тренды на рынке труда

Как говорят аналитики GMK, среди тенденций на украинском рынке зарплат можно выделить следующие:

Дефицит кадров

Мобилизация, миграция и нехватка специалистов формируют рынок кандидата. В 2024 году разница между номинальными и реальными зарплатами была наименьшей за последние годы — 7,6%.

Неравномерный рост между сферами

Быстрее всего растут зарплаты в рабочих и технических специальностях. Компании также испытывают дефицит менеджеров по продажам и руководителей среднего звена.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что больше всего за последние 4 года выросли зарплаты разнорабочих (на 384%, до 23 тыс. грн в октябре 2025 года) и маляров (47 тыс. грн, что на 215% больше, чем четыре года назад).

Переход в теневой сектор

Из-за опасений мобилизации часть мужчин отказывается от официального трудоустройства. По оценкам, 2,2−2,5 млн украинцев сейчас работают неофициально. Поэтому бюджет ежегодно недополучает 200−265 млрд грн.

Региональные диспропорции

Промышленность мигрирует в западную часть страны, где активизировалось производство и строительство. В прифронтовых регионах экономическая активность существенно уменьшилась.

Разрыв между ожиданиями и реальностью

В 2025 году кандидаты хотели в среднем 27,3 тыс. грн., тогда как работодатели предлагали 24,5 тыс. грн.

Новые инструменты мотивации

59% компаний ввели образовательные программы для работников, 52% - психологическую поддержку. Часть работодателей компенсирует аренду жилья и обеспечивает страхование.

Будут ли расти зарплаты в 2026 году

По опросу ЕБА, повышать оплату труда на следующий год планируют 94% компаний.

Читайте также Как правильно просить о повышении зарплаты

Опрос Robota.ua показывает похожие тенденции: 54% компаний планируют повышение, 8% - нет. Половина работодателей закладывает рост фонда оплаты на уровне 6−15%.

В то же время динамика реального роста зарплат будет более умеренной, чем в 2024 году.

Нацбанк ожидает в 2025 году рост реальной зарплаты на 6,2% г./г., а номинальной — на 19,8% г./г.

Ранее мы сообщали о 12 профессиях, которые будут востребованы в следующие 10 лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.