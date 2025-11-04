Что «крадет» больше всего денег из бюджета: топ теневых схем (инфографика) Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Что «крадет» больше всего денег из бюджета: топ теневых схем (инфографика)

Аналитики Экономической экспертной платформы (ЭЭП) отметили изменения в крупнейших схемах теневой экономики Украины.

Данные обнародовали в ходе Форума «Диалог власти с бизнесом: новые возможности для развития ММСП», организованного Украинским Советом Бизнеса при поддержке ПРООН.

Объем выплат неоформленным работникам и зарплат «в конвертах» для работников на минимальной ставке вырос до 280−540 млрд грн в год, что приводит к 140−280 млрд грн потерь бюджета (в прошлом году — 115−230 млрд грн), сообщает FinClub.

«Зарплата в конвертах — самая сложная схема для противодействия. Нам следует усиливать общественное давление, чтобы решить эту проблему», — заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Какие еще схемы теневой экономики наносят наибольший ущерб

На втором месте по потерям государства — «серый импорт» и контрабанда: объем 400−640 млрд грн с бюджетными потерями 120−185 млрд грн (ранее — 120−167 млрд грн).

Третью позицию занимают контрафакт и нелегальная подакцизная продукция: 126−140 млрд грн оборота и 39−43 млрд грн потерь (35−40 млрд грн).

По данным координатора экспертных групп ЭЭП Олега Гетмана, также выросли потери от:

неформальной самозанятости — 12−17 млрд грн,

использования ФЛП вместо найма — 12−14 млрд грн,

занижения оборотов ФЛП — 9−15 млрд грн.

Читайте также В Украине готовят новый механизм борьбы с теневым бизнесом — чековые лотереи

При этом сократились объемы:

оффшорных схем — 12−14 млрд грн,

схем с землей и недвижимостью — 18−20 млрд грн,

так называемых «скруток» — 13−15 млрд грн.

«Если взять все схемы, которые мы смогли посчитать, это около 500−600 млрд грн потерь. А если опираться на оценку теневой экономики в 30% ВВП, все схемы съедают у нас около 1 трлн грн», — отметил Олег Гетман.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.