Украина получила $125 миллионов от Всемирного банка

В Государственный бюджет Украины поступило более $125 млн льготного финансирования в рамках проектов Всемирного банка, направленных на поддержку секторов образования и здравоохранения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Правительство Украины получило $105,7 млн ​​по проекту «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN) и $19,5 млн по проекту «Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность» (THRIVE). Средства поступили в общий фонд государственного бюджета.

Также Украине будет предоставлен грант в размере $31,1 млн в рамках финансирования проекта LEARN. Соответствующее соглашение было подписано между Министерством образования и науки Украины и Всемирным банком. Средства будут направлены на развитие дошкольного образования, в частности, в условиях войны.

Привлеченное финансирование по проекту LEARN является результатом выполнения Правительством Украины мер по обеспечению безопасного очного обучения в школах и реализации реформы в рамках Новой украинской школы (НУШ). В частности:

почти 8,5 тыс. учащихся и учителей получили доступ к укрытиям;

более 105 тыс. учителей прошли обучение в соответствии со стандартами НУШ для 8 класса;

381,5 тыс. учащихся 8 класса бесплатно получили новые учебники, разработанные в соответствии с НУШ;

обновлена ​​формула распределения образовательной субвенции на 2026 год с целью увеличения минимально необходимого количества учащихся на школу по меньшей мере на 30% по сравнению с 2025 годом.

Ключевой целью проекта является улучшение образовательного процесса в условиях военного положения путем создания безопасных и комфортных условий для учащихся и учителей. Проект LEARN реализуется с 2024 года. В его рамках Всемирный банк заключил с Украиной соглашения на сумму около $451 млн, из которых в государственный бюджет уже поступило более $305 млн.

В рамках проекта THRIVE в государственный бюджет поступил очередной транш в размере $19,5 млн. Проект направлен на трансформацию системы здравоохранения Украины путем повышения эффективности финансирования и качества медицинских услуг. Он предусматривает усиление Программы медицинских гарантий и институциональной способности Национальной службы здоровья Украины с целью улучшения доступа пациентов к качественной медицинской помощи и уменьшения финансовой нагрузки на граждан.

Проект THRIVE реализуется на Украине с 2024 года. В его рамках Всемирный банк уже предоставил Украине около $320 млн из предусмотренных соглашениями $454 млн.

Оба проекта внедряются с использованием финансового инструмента Program-for-Results (PforR) — программы финансирования, привязанной к достижению определенных результатов, предусматривающей предоставление средств исключительно после выполнения установленных показателей эффективности.

«Поддержка Всемирного банка критически важна для реформ систем образования и здравоохранения Украины в условиях войны. С момента запуска проектов в 2024 году Банк уже предоставил $625 млн, что позволяет повышать качество услуг и укреплять устойчивость этих ключевых секторов», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

