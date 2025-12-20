Военные расходы рф с 2021 года выросли почти в четыре раза — разведка Сегодня 22:21 — Казна и Политика

Военные расходы рф с 2021 года выросли почти в четыре раза — разведка

Военные расходы федерального бюджета рф в январе-сентябре 2025 г. достигли исторического максимума. По сравнению с 2021 годом военный бюджет россии вырос на 295%.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Сколько рф тратит на один день войны

По данным разведки, содержание войны обходится россии в 1,32 трлн рублей в месяц (около 16,6 млрд долларов), или 43,4 млрд рублей в день (около 546 млн долларов), что эквивалентно 1,9 млрд рублей в час (около 23,9 млн долларов).

На финансирование войны кремль направляет 44% всех налоговых поступлений федерального бюджета и 39% его общих расходов.

При этом в СВРУ уточнили, что общая стоимость войны против Украины для российских налогоплательщиков достигла 42,343 трлн рублей (около 542 млрд долларов).

Эта сумма сопоставима с 24-летними бюджетами всей системы высшего образования россии, 22 годами федеральных расходов на здравоохранение или почти 80-летними бюджетами крупных регионов, таких как Свердловская область или Краснодарский край.

Несмотря на рост оборонного производства, российский военно-промышленный комплекс остается структурно схожим с российской моделью: он потребляет ресурсы, но не дает экономической отдачи.

Текущая динамика указывает на превращение ВПК в «черную дыру» для бюджета, которая вытесняет гражданские инвестиции, ограничивает технологическое развитие и усугубляет долгосрочные фискальные риски.

«Такой дисбаланс указывает на то, что российская экономика движется не по логике индустриального развития или модернизации, а по логике выживания военного бюджета, который все более агрессивно поглощает ресурсы, необходимые для долгосрочного экономического роста», — отметили в разведке.

Какую сумму тратит Украина на один день войны

Ранее Finance.ua писал , что один день полномасштабной войны с рф обходится Украине в 172 млн долларов.

миллиард долларов, а 41% бюджета страны идет на оборону. Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщал , что день войны для россии стоит почти, а 41% бюджета страны идет на оборону.

1,1 трлн долларов. Также, по его словам , россия планирует потратить на собственное перевооружение до 2036 года около

