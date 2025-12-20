0 800 307 555
«єВідновлення»: с 2026 года возрастут суммы компенсаций за ремонт

Казна и Политика
25
С 5 января 2026 года вступит в силу решение правительства об обновлении показателей средней стоимости ремонтных работ, применяемых для расчета компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення».
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Как теперь будут считать компенсацию

Как отмечают в ведомстве, это позволит более точно учитывать актуальные рыночные цены и обеспечит более эффективный ремонт жилья.
Процесс осмотра жилья остается неизменным: комиссия по-прежнему будет фиксировать масштабы повреждений и определять перечень необходимых работ.
Однако в чек-листах, сформированных после 5 января 2026 года, стоимость каждого вида работ уже будет учитываться по обновленным ценам. Следовательно, суммы компенсаций возрастут, а граждане получат больше средств для оплаты ремонта.
Предусматривается ежегодный пересмотр стоимости работ в чек-листе в соответствии с рыночными изменениями.
Предельные размеры выплат пока остаются без изменений:
  • до 200 тыс. грн — на текущий мелкий ремонт;
  • до 350 тыс. грн — на капитальный ремонт квартир;
  • до 500 тыс. грн — на капитальный ремонт частных домов.

На сколько выросла стоимость ремонтных работ

Была пересмотрена стоимость 65 видов работ — от кровли и окон до инженерных сетей и внутренней отделки. В среднем цены выросли на 27,5%.
В министерстве приводят несколько примеров расчетов:
  • замена входной двери (металлической): 14 415 грн → 31 220 грн
  • восстановление фасадов с утеплением: 2348 грн/кв. м → 3 021 грн/кв. м
  • местный ремонт кровли: 512 грн/кв. м → 597 грн/кв.
Также правительство расширило перечень работ, которые могут быть учтены в компенсации — восстановление канализации, отопления, газоснабжения и электроснабжения.

Сколько средств на финансирование программы «єВідновлення» предусмотрено в бюджете

Ранее Finance.ua писал, что в бюджете на 2026 год в рамках программы «єВідновлення» предусмотрено 6,7 млрд грн на компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье.
Также около 14 млрд грн будет выделено на программу жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.
На следующий год уже достигнуты предварительные договоренности с Банком развития Совета Европы (эти средства пока не отражены в госбюджете):
  • на программу компенсаций за уничтоженное жилье в рамках «єВідновлення» — 200 млн евро;
  • на программу жилищных ваучеров для ВПЛ с временно оккупированных территорий (новый компонент «єВідновлення») — 120 млн евро;
  • на программу льготного ипотечного кредитования для внутренне перемещенных лиц — 50 млн евро.
Также ведутся переговоры со Всемирным банком для предоставления компенсаций за поврежденное жилье в рамках «єВідновлення» — в объеме 225 млн евро.
По материалам:
Finance.ua
