«єВідновлення»: с 2026 года возрастут суммы компенсаций за ремонт Сегодня 16:06

С 5 января 2026 года вступит в силу решение правительства об обновлении показателей средней стоимости ремонтных работ, применяемых для расчета компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення».

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Как теперь будут считать компенсацию

Как отмечают в ведомстве, это позволит более точно учитывать актуальные рыночные цены и обеспечит более эффективный ремонт жилья.

Процесс осмотра жилья остается неизменным: комиссия по-прежнему будет фиксировать масштабы повреждений и определять перечень необходимых работ.

Однако в чек-листах, сформированных после 5 января 2026 года, стоимость каждого вида работ уже будет учитываться по обновленным ценам. Следовательно, суммы компенсаций возрастут, а граждане получат больше средств для оплаты ремонта.

Предусматривается ежегодный пересмотр стоимости работ в чек-листе в соответствии с рыночными изменениями.

Предельные размеры выплат пока остаются без изменений:

до 200 тыс. грн — на текущий мелкий ремонт;

до 350 тыс. грн — на капитальный ремонт квартир;

до 500 тыс. грн — на капитальный ремонт частных домов.

На сколько выросла стоимость ремонтных работ

Была пересмотрена стоимость 65 видов работ — от кровли и окон до инженерных сетей и внутренней отделки. В среднем цены выросли на 27,5%.

В министерстве приводят несколько примеров расчетов:

замена входной двери (металлической): 14 415 грн → 31 220 грн

восстановление фасадов с утеплением: 2348 грн/кв. м → 3 021 грн/кв. м

местный ремонт кровли: 512 грн/кв. м → 597 грн/кв.

Также правительство расширило перечень работ, которые могут быть учтены в компенсации — восстановление канализации, отопления, газоснабжения и электроснабжения.

Сколько средств на финансирование программы «єВідновлення» предусмотрено в бюджете

Ранее Finance.ua писал , что в бюджете на 2026 год в рамках программы «єВідновлення» предусмотрено 6,7 млрд грн на компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье.

Также около 14 млрд грн будет выделено на программу жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

На следующий год уже достигнуты предварительные договоренности с Банком развития Совета Европы (эти средства пока не отражены в госбюджете):

на программу компенсаций за уничтоженное жилье в рамках «єВідновлення» — 200 млн евро;

на программу жилищных ваучеров для ВПЛ с временно оккупированных территорий (новый компонент «єВідновлення») — 120 млн евро;

на программу льготного ипотечного кредитования для внутренне перемещенных лиц — 50 млн евро.

Также ведутся переговоры со Всемирным банком для предоставления компенсаций за поврежденное жилье в рамках «єВідновлення» — в объеме 225 млн евро.

