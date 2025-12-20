Регионы Украины, где наиболее стремительно выросли потребительские цены Сегодня 13:26 — Казна и Политика

Регионы Украины, где наиболее стремительно выросли потребительские цены

В ноябре инфляция замедлилась до 9,3% в годовом исчислении, а потребительские цены повысились на 0,4% по сравнению с октябрем. Хотя удорожание зафиксировано во всех областях Украины, масштабы роста были неравномерными.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В каких регионах больше выросли цены

Больше всего повысились цены в Черниговской и Полтавской областях — на 0,7% за месяц.

В Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях и городе Киеве потребительские цены выросли на 0,6%.

Низкие темпы роста цен (+0,1%) зафиксировали в Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Что подорожало больше всего

Finance.ua уже писал , что в ноябре цены на продукты и безалкогольные напитки выросли в среднем на 0,8%.

Больше всего подорожали яйца (12,6%). Также возросла стоимость овощей, сала, продуктов переработки зерновых, рыбы и рыбных продуктов, подсолнечного масла, макарон, кисломолочной продукции, сыра, хлеба, говядины, молока и масла — на 4,6−0,8%.

В то же время снизились цены на фрукты, свинину, сахар, мясо птицы, рис — на 3,0−0,9%.

В Нацбанке ожидают , что потребительская инфляция и дальше будет снижаться, однако более умеренными темпами, чем в предыдущие периоды.

