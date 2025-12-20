0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Регионы Украины, где наиболее стремительно выросли потребительские цены

Казна и Политика
26
Регионы Украины, где наиболее стремительно выросли потребительские цены
Регионы Украины, где наиболее стремительно выросли потребительские цены
В ноябре инфляция замедлилась до 9,3% в годовом исчислении, а потребительские цены повысились на 0,4% по сравнению с октябрем. Хотя удорожание зафиксировано во всех областях Украины, масштабы роста были неравномерными.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В каких регионах больше выросли цены

Больше всего повысились цены в Черниговской и Полтавской областях — на 0,7% за месяц.
В Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях и городе Киеве потребительские цены выросли на 0,6%.
Низкие темпы роста цен (+0,1%) зафиксировали в Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Регионы Украины, где наиболее стремительно выросли потребительские цены

Что подорожало больше всего

Finance.ua уже писал, что в ноябре цены на продукты и безалкогольные напитки выросли в среднем на 0,8%.
Больше всего подорожали яйца (12,6%). Также возросла стоимость овощей, сала, продуктов переработки зерновых, рыбы и рыбных продуктов, подсолнечного масла, макарон, кисломолочной продукции, сыра, хлеба, говядины, молока и масла — на 4,6−0,8%.
В то же время снизились цены на фрукты, свинину, сахар, мясо птицы, рис — на 3,0−0,9%.
В Нацбанке ожидают, что потребительская инфляция и дальше будет снижаться, однако более умеренными темпами, чем в предыдущие периоды.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems