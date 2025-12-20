Регионы Украины, где наиболее стремительно выросли потребительские цены
В ноябре инфляция замедлилась до 9,3% в годовом исчислении, а потребительские цены повысились на 0,4% по сравнению с октябрем. Хотя удорожание зафиксировано во всех областях Украины, масштабы роста были неравномерными.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В каких регионах больше выросли цены
Больше всего повысились цены в Черниговской и Полтавской областях — на 0,7% за месяц.
В Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях и городе Киеве потребительские цены выросли на 0,6%.
Низкие темпы роста цен (+0,1%) зафиксировали в Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Что подорожало больше всего
Finance.ua уже писал, что в ноябре цены на продукты и безалкогольные напитки выросли в среднем на 0,8%.
Больше всего подорожали яйца (12,6%). Также возросла стоимость овощей, сала, продуктов переработки зерновых, рыбы и рыбных продуктов, подсолнечного масла, макарон, кисломолочной продукции, сыра, хлеба, говядины, молока и масла — на 4,6−0,8%.
В то же время снизились цены на фрукты, свинину, сахар, мясо птицы, рис — на 3,0−0,9%.
В Нацбанке ожидают, что потребительская инфляция и дальше будет снижаться, однако более умеренными темпами, чем в предыдущие периоды.
Поделиться новостью
Также по теме
Регионы Украины, где наиболее стремительно выросли потребительские цены
Ожидаемые и реальные доходы от приватизации госимущества за 12 лет
Ветеранам будут предоставлять по 2 га земли из новосозданного Резервного фонда
Украина получила $125 миллионов от Всемирного банка
В Dragon Capital спрогнозировали курс доллара, ВВП и проблемы бизнеса на следующий год
Налоговые каникулы для ФЛП: кто может воспользоваться