0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ожидаемые и реальные доходы от приватизации госимущества за 12 лет

Казна и Политика
12
Ожидаемые и реальные доходы от приватизации госимущества за 12 лет
Ожидаемые и реальные доходы от приватизации госимущества за 12 лет
За первые десять месяцев текущего года приватизация государственных имуществ принесла бюджету 2,9 млрд грн. Это 90% от планируемой суммы, которую надеялись перечислить в бюджет за весь год. В прошлом году план перевыполнили более чем вдвое, в то же время в 2022 и 2023 реальные поступления были значительно меньше ожидаемых.
Об ожидаемых и реальных доходах от приватизации в 2014—2025 годах рассказывает «Слово и дело».
Ожидаемые и реальные доходы от приватизации госимущества за 12 лет
В 2014—2019 годах ожидания от приватизации государственного имущества были значительными: в бюджет закладывали от 17 до 19 млрд гривен поступлений.
Читайте также
В то же время реальные цифры были значительно меньше: в 2014 году от приватизации в бюджет поступило 0,5 млрд гривен (2,9% от запланированной суммы), в 2015 году — 0,2 млрд гривен (1,2%), в 2016 году — 0,2 млрд гривен (1,2%), в 2017 году — 3,4 млрд гривен (19,9%), в 2018 году — 0,3 млрд гривен (1,6%), в 2019 году — 0,5 млрд гривен (2,9%).
В 2020 году от приватизации государственного имущества планировалось получить 12 млрд гривен. С приходом пандемии коронавируса государственный бюджет скорректировали: план снизили до 0,5 млрд. За год от приватизации удалось получить 2,2 млрд гривен — 18,3% от первоначального плана или 440% от скорректированного.
В госбюджет-2021 также заложили 12 млрд гривен от продажи имущества. План удалось выполнить менее чем на половину — на 5,1 млрд.
Читайте также
В первый год полномасштабной войны от приватизации государственных имуществ получили 1,7 млрд гривен. Это всего 21,3% от плана, который был в начале 2022 года (8 млрд).
В 2023 году ожидаемый доход от приватизации снизили до 6 млрд гривен. В результате в бюджет поступило 3,2 млрд гривен — 53,3% от плана.
Несмотря на большую войну, в 2024 году Украина возобновила так называемую крупную приватизацию. На продажу хотели выставить пакеты акций 17 предприятий энергетической и пищевой отраслей, добывающей, химической и перерабатывающей промышленности, машино- и приборостроения и другие.
Читайте также
От приватизации имущества в 2024 году правительство рассчитывало получить 4 млрд гривен. Однако впервые за предыдущие три года план перевыполнили, по факту поступило 9,9 млрд гривен — 247,5% плана.
Среди крупнейших объектов, переданных в частные руки в 2024 году:
  • легендарная гостиница «Украина» в центре Киева (2,5 млрд гривен),
  • конфискованное у российского олигарха предприятие «Аэрок» (1,89 млрд),
  • Объединенная горнохимическая компания (3,9 млрд).
В госбюджете на 2025 год прибыль от приватизации закладывала на уровне 3,2 млрд гривен. С января по октябрь в бюджет поступило 2,9 млрд грн, это 90,6% от первоначального плана.
В 2026 году правительство планирует выручить от приватизации государственного имущества 2 млрд гривен. Такую прибыль заложили в госбюджет, который в декабре Верховная Рада уже приняла в целом.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems