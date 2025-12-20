Ожидаемые и реальные доходы от приватизации госимущества за 12 лет Сегодня 09:22 — Казна и Политика

Ожидаемые и реальные доходы от приватизации госимущества за 12 лет

За первые десять месяцев текущего года приватизация государственных имуществ принесла бюджету 2,9 млрд грн. Это 90% от планируемой суммы, которую надеялись перечислить в бюджет за весь год. В прошлом году план перевыполнили более чем вдвое, в то же время в 2022 и 2023 реальные поступления были значительно меньше ожидаемых.

Об ожидаемых и реальных доходах от приватизации в 2014—2025 годах рассказывает «Слово и дело».

В 2014—2019 годах ожидания от приватизации государственного имущества были значительными: в бюджет закладывали от 17 до 19 млрд гривен поступлений.

В то же время реальные цифры были значительно меньше: в 2014 году от приватизации в бюджет поступило 0,5 млрд гривен (2,9% от запланированной суммы), в 2015 году — 0,2 млрд гривен (1,2%), в 2016 году — 0,2 млрд гривен (1,2%), в 2017 году — 3,4 млрд гривен (19,9%), в 2018 году — 0,3 млрд гривен (1,6%), в 2019 году — 0,5 млрд гривен (2,9%).

В 2020 году от приватизации государственного имущества планировалось получить 12 млрд гривен. С приходом пандемии коронавируса государственный бюджет скорректировали: план снизили до 0,5 млрд. За год от приватизации удалось получить 2,2 млрд гривен — 18,3% от первоначального плана или 440% от скорректированного.

В госбюджет-2021 также заложили 12 млрд гривен от продажи имущества. План удалось выполнить менее чем на половину — на 5,1 млрд.

В первый год полномасштабной войны от приватизации государственных имуществ получили 1,7 млрд гривен. Это всего 21,3% от плана, который был в начале 2022 года (8 млрд).

В 2023 году ожидаемый доход от приватизации снизили до 6 млрд гривен. В результате в бюджет поступило 3,2 млрд гривен — 53,3% от плана.

Несмотря на большую войну, в 2024 году Украина возобновила так называемую крупную приватизацию. На продажу хотели выставить пакеты акций 17 предприятий энергетической и пищевой отраслей, добывающей, химической и перерабатывающей промышленности, машино- и приборостроения и другие.

От приватизации имущества в 2024 году правительство рассчитывало получить 4 млрд гривен. Однако впервые за предыдущие три года план перевыполнили, по факту поступило 9,9 млрд гривен — 247,5% плана.

Среди крупнейших объектов, переданных в частные руки в 2024 году:

легендарная гостиница «Украина» в центре Киева (2,5 млрд гривен),

конфискованное у российского олигарха предприятие «Аэрок» (1,89 млрд),

Объединенная горнохимическая компания (3,9 млрд).

В госбюджете на 2025 год прибыль от приватизации закладывала на уровне 3,2 млрд гривен. С января по октябрь в бюджет поступило 2,9 млрд грн, это 90,6% от первоначального плана.

В 2026 году правительство планирует выручить от приватизации государственного имущества 2 млрд гривен. Такую прибыль заложили в госбюджет, который в декабре Верховная Рада уже приняла в целом.

