Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшей чиновнице Государственной регистрационной службы Украины, которая способствовала незаконному отчуждению из государственной собственности комплекса недвижимого имущества «Завода «Арсенал» в Киеве — одного из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
По данным следствия, госрегистратор, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно зарегистрировала право частной собственности на государственное имущество в интересах трех частных структур.
Дельцы незаконно присвоили более 29 тыс. кв. м комплекса, ущерб государству оценивается более чем в 134 млн грн.
Бывшей чиновнице, ныне осуществляющей адвокатскую деятельность, сообщили о подозрении в пособничестве в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.
