0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Приватизация имущества завода «Арсенал» в Киеве: бывшему госрегистратору объявили подозрение — детали

Фондовый рынок
1
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшей чиновнице Государственной регистрационной службы Украины, которая способствовала незаконному отчуждению из государственной собственности комплекса недвижимого имущества «Завода «Арсенал» в Киеве — одного из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
По данным следствия, госрегистратор, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно зарегистрировала право частной собственности на государственное имущество в интересах трех частных структур.
Дельцы незаконно присвоили более 29 тыс. кв. м комплекса, ущерб государству оценивается более чем в 134 млн грн.
Бывшей чиновнице, ныне осуществляющей адвокатскую деятельность, сообщили о подозрении в пособничестве в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems