Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, подписала соглашение об отчуждении своего американского подразделения в пользу совместного предприятия, находящегося под контролем инвесторов из США.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на внутренний документ компании. Других подписантов издание не указывает.

Согласно документу, все формальные процедуры относительно соглашения должны быть завершены 22 января. Вновь созданная структура будет называться TikTok USDS Joint Venture LLC.

Отмечается, что компании Oracle, Silver Lake и инвестиционная группа MGX из Абу-Даби будут совокупно владеть 45% американского подразделения. Около трети акций перейдет аффилированным структурам действующих инвесторов ByteDance, еще около 20% останутся за самой китайской компанией.

Совместное предприятие будет отвечать за защиту данных пользователей в США, безопасность алгоритмов, модерацию контента и программное обеспечение. В частности, оно будет гарантировать, что лента контента будет свободной от внешних манипуляций.

«Доверенный партнер по безопасности будет отвечать за аудит и проверку соблюдения согласованных условий национальной безопасности, и Oracle станет таким доверенным партнером после завершения соглашения», — говорится в документе.

После завершения всех процедур американское СП будет работать как независимая структура с полномочиями в сфере защиты данных в США, безопасности алгоритмов, модерации контента и программного обеспечения. В то же время глобальные подразделения TikTok в США будут заниматься совместимостью продуктов и отдельными коммерческими направлениями, включая рекламу и маркетинг.

