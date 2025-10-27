США и Китай достигли договоренности о продаже TikTok Сегодня 18:30 — Мир

США и Китай достигли договоренности о продаже TikTok

Китай и Соединенные Штаты окончательно согласовали сделку по TikTok. Ее подпишут президенты Дональд Трамп и Си Цзиньпинь во время встречи 30 октября.

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью CBS News, сообщает hromadske.

Окончательное согласование договоренностей

«Мы достигли окончательного соглашения по TikTok. Мы достигли его в Мадриде, и я считаю, что на сегодняшний день все детали согласованы, и в четверг (30 октября. — Ред.) в Корее два лидера заключат это соглашение», — сказал Бессент.

Трамп еще в прошлом месяце подписал указ, разрешающий продажу TikTok группе американских инвесторов. Однако подробности будущего соглашения пока не разглашаются.

Бессент объяснил, что он не участвует в коммерческой части договоренностей: «Моя задача была добиться согласия Китая на утверждение соглашения, и мы успешно выполнили это за последние два дня».

Как развивалась ситуация с продажей TikTok

В марте 2024 года Конгресс США принял законопроект, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать TikTok некитайским владельцам в течение шести месяцев. Если продажа не состоится, то приложение должны были заблокировать в стране.

Американские чиновники неоднократно выражали обеспокоенность тем, что TikTok может использоваться для сбора данных или влияния со стороны китайского правительства.

Трамп ранее заявлял, что хочет, чтобы TikTok, по крайней мере, наполовину принадлежал американским инвесторам. После нескольких продлений срока сторонам удалось добиться окончательного решения.

