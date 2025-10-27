Ryanair запускает новые маршруты из польского города Сегодня 07:19 — Мир

Ирландский лоукостер Ryanair расширяет полетную программу из польского города Вроцлава.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Обновленное зимнее расписание Ryanair включает 38 маршрутов, в том числе шесть новых:

Ньюкасл (Великобритания);

Лондон-Лутон (Великобритания);

Севилья (Испания);

Пескара (Италия);

Ламеция (Италия);

Афины (Греция).

«Базируя во Вроцлаве семь самолетов, Ryanair укрепляет свои позиции крупнейшего перевозчика в регионе, способствуя развитию туризма, созданию рабочих мест и экономики Нижней Силезии. В этом году авиакомпания перевезет более 2,5 миллиона пассажиров во Вроцлав и обратно, предлагая им еще более широкий выбор направлений по всей Европе», — сказано в сообщении.

Также Ryanair ввела специальные цены на рейсы через аэропорт Вроцлава: билеты стоят от 119 злотых. Предложение действует ограниченное время при покупке билетов на официальном сайте Ryanair.

