ру
Ryanair запускает новые маршруты из польского города

Мир
55
Ирландский лоукостер Ryanair расширяет полетную программу из польского города Вроцлава.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Обновленное зимнее расписание Ryanair включает 38 маршрутов, в том числе шесть новых:
  • Ньюкасл (Великобритания);
  • Лондон-Лутон (Великобритания);
  • Севилья (Испания);
  • Пескара (Италия);
  • Ламеция (Италия);
  • Афины (Греция).
«Базируя во Вроцлаве семь самолетов, Ryanair укрепляет свои позиции крупнейшего перевозчика в регионе, способствуя развитию туризма, созданию рабочих мест и экономики Нижней Силезии. В этом году авиакомпания перевезет более 2,5 миллиона пассажиров во Вроцлав и обратно, предлагая им еще более широкий выбор направлений по всей Европе», — сказано в сообщении.
Также Ryanair ввела специальные цены на рейсы через аэропорт Вроцлава: билеты стоят от 119 злотых. Предложение действует ограниченное время при покупке билетов на официальном сайте Ryanair.
Ранее Finance.ua сообщал, что генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири раскритиковал европейских лидеров за неспособность защитить авиапространство ЕС и призвал сбивать дроны, нарушающие работу аэропортов.
По материалам:
Finance.ua
Payment systems