Почти каждый третий регион ЕС живет беднее среднего уровня

В 2024 году почти каждый третий регион Евросоюза живет беднее среднего по ЕС. Тяжелее всего людям во французской Гайане, на юге Италии и в испанских Мелильи и Сеуте — там более половины жителей под угрозой бедности или социальной изоляции. В то же время наиболее обеспеченно живут в северной Италии, Чехии и Словакии.

Об этом говорится в материале Eurostat.

Где в ЕС самый высокий уровень бедности

В 93 из 243 регионов люди живут хуже, чем в среднем по ЕС. Там более 21% населения — под угрозой бедности или социальной изоляции.

Самая сложная ситуация — во французской заморской территории Гайана, где около 60% людей рискуют оказаться за чертой бедности.

На втором и третьем местах — южные регионы Италии — Калабрия (48,8%) и Кампания (43,5%). Схожие показатели и в испанских городах Мелилья (44,5%) и Сеута (42,2%) на севере Африки.

Всего 25 регионов ЕС имеют очень высокий уровень бедности — более трети населения в каждом из них живет в сложных условиях.

Больше всего таких регионов — в Греции, Болгарии, Италии, Испании и Румынии. В этот список попали даже более богатые страны, в том числе Бельгия (столица Брюссель) и Германия (регион Бремен).

Регионы с низким уровнем бедности в ЕС

На другом полюсе — 26 наиболее благополучных регионов, где риск бедности ниже 12,5%.

Самая лучшая ситуация в северной Италии, где автономная провинция Больцано показала самый низкий уровень во всем ЕС — всего 6,6% людей под угрозой нищеты.

Далее следуют регионы Чехии (в том числе Юго-Западный — 8,8%), Словакии (Братиславский край — 8,6%), а также Бельгии, Австрии, Польши, Словении, Хорватии и Венгрии.

В целом, эти данные показывают, что уровень жизни в ЕС остается очень неровным. Западная и Северная Европа живут богаче, тогда как юг и восток все еще борются с бедностью и социальной изоляцией.

