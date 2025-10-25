0 800 307 555
Рейтинг стран с самыми сильными паспортами в мире

Мир
68
В мировом рейтинге самых влиятельных паспортов мира произошли изменения. В частности, впервые за 20 лет США больше не входят в первую десятку. В то же время европейские страны и дальше удерживают лидерство благодаря безвизовому режиму.
Об этом пишет Euronews, ссылаясь на рейтинг Henley Passport Index.
Сила паспорта измеряется по количеству направлений, куда его владелец может въезжать без предварительного оформления визы.

Страны с самыми влиятельными паспортами в мире

В рейтинге традиционно лидирует Сингапур, чьи граждане имеют возможность путешествовать без визы в 193 страны.
За ним следуют Южная Корея (190) и Япония (189).
Европейские страны, такие как Германия, Италия, Люксембург, Испания и Швейцария также сохраняют высокие позиции.
В свою очередь владельцы американских паспортов могут без визы посещать 180 направлений. В результате страна опустилась на 12 место в индексе, разделив его с Малайзией. Это связывают с более строгой иммиграционной политикой США.
Падение наблюдается и у опустившегося до исторически низкой позиции британского паспорта — с 6-го на 8-е место.
В то же время аналитики отмечают Китай, который продемонстрировал наибольший прогресс за последнее десятилетие, поднявшись с 94-го места в 2015 году до 64-го в 2025-м.
В течение десятилетия граждане Китая получили возможность путешествовать без визы в 37 новых стран.
Рейтинг самых сильных паспортов мира:
  1. Сингапур
  2. Южная Корея
  3. Япония
  4. Германия, Италия, Люксембург, Испания и Швейцария
  5. Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Ирландия и Нидерланды
  6. Греция, Венгрия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия и Швеция
  7. Австралия, Чехия, Мальта и Польша
  8. Хорватия, Эстония, Словакия, Словения, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания
  9. Канада
  10. Латвия и Лихтенштейн
Payment systems