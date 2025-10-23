0 800 307 555
Какие европейские страны потратили больше всего денег на помощь украинским беженцам (инфографика)

Мир
21
ЕС подготовил план постепенного завершения временной защиты для украинских беженцев, предусматривающий два основных сценария: переход к легальному проживанию в странах Евросоюза или добровольное возвращение в Украину. Временная защита для украинцев в странах ЕС будет действовать до 4 марта 2027 года. Больше всего украинцев принимает Германия, Польша и Чехия, а также Великобритания, Испания. И именно Германия с Польшей лидируют по объему расходов на помощь беженцам из Украины.
Об этом пишет издание «Слово и дело».
Инфографика: «Слово и дело»
Больше всего беженцев из Украины проживает в Германии. По данным на 2025 год, там проживает более 1,2 миллиона украинцев. Почти за три с половиной года правительство ФРГ потратило на помощь 36,55 млрд евро.
Польша занимает второе место по количеству принятых украинцев. В стране официально находится более 1 миллиона украинских беженцев. Польские власти с начала вторжения россии в Украину выделили на поддержку украинских беженцев 29,3 млрд евро.
Чехия является третьей страной в Европе по количеству украинских беженцев (397,3 тысячи), уступая Германии и Польше, она выделила 8,05 млрд евро. Меньшее количество беженцев из Украины проживает в Великобритании и Испании — 254,6 и 247,9 тысяч соответственно. Страны выделили на помощь разные суммы: 3,83 и 8,63 млрд евро соответственно.
Франция потратила на помощь украинцам 4,46 млрд евро (сейчас там примерно 73,6 тысячи беженцев из Украины), Румыния — 4,17 млрд (192,9 тысячи беженцев), Италия — 3,64 млрд евро (178,6 тысячи беженцев), Швейцария — 3,56 млрд (70,9 тысячи).
Власти Бельгии потратили на украинских беженцев с января 2022 года 3,39 млрд евро (93,4 тысячи человек), Нидерланды — 3,26 млрд (130 тысяч беженцев), Словакия — 3,07 млрд (147,4 тысячи беженцев). Ирландия предоставила на помощь беженцам 3,06 млрд евро, в стране — 115,4 тысячи беженцев. Норвегия — 3,03 млрд евро (82,2 тысячи беженцев).
От Венгрии на помощь беженцам поступило 2,92 млрд евро (64,2 тысячи беженцев). Австрия с января 2022 года выделила 2,66 млрд евро (88,3 тысячи беженцев), Болгария — 2,6 млрд (73,9 тысячи беженцев), Турция — 2,13 млрд (2,6 тысячи беженцев).
Швеция, где зарегистрировано 46,6 тысячи украинских беженцев, потратила на помощь 1,21 млрд евро. Такую же сумму израсходовала и Финляндия (75,7 тысячи беженцев). И почти такую же ​​- Дания (40,7 тысячи беженцев) и Латвия (30,7 тысячи беженцев) — по 1,1 млрд евро.
Португалия, в которой зарегистрировано около 65,6 тысячи беженцев из Украины, потратила на помощь 0,92 млрд евро.
Литва — 0,83 млрд евро (около 47,7 тысячи беженцев) Эстония — 0,74 млрд евро (41,6 тысячи беженцев). Греция и Хорватия — более 0,5 млрд евро каждая, Кипр, Словения и Люксембург — свыше 0,2 млрд евро каждая. Расходы на беженцев из Украины Мальты и Исландии — по 0,1 млрд евро.
Таким образом, общие расходы стран Европы на помощь украинским беженцам с января 2022-го по август 2025 года достигают 137,4 млрд евро.
По материалам:
Слово і Діло
