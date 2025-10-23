Какие европейские страны потратили больше всего денег на помощь украинским беженцам (инфографика) Сегодня 21:04 — Мир

ЕС подготовил план постепенного завершения временной защиты для украинских беженцев, предусматривающий два основных сценария: переход к легальному проживанию в странах Евросоюза или добровольное возвращение в Украину. Временная защита для украинцев в странах ЕС будет действовать до 4 марта 2027 года. Больше всего украинцев принимает Германия, Польша и Чехия, а также Великобритания, Испания. И именно Германия с Польшей лидируют по объему расходов на помощь беженцам из Украины.

Инфографика: «Слово и дело»

Больше всего беженцев из Украины проживает в Германии. По данным на 2025 год, там проживает более 1,2 миллиона украинцев. Почти за три с половиной года правительство ФРГ потратило на помощь 36,55 млрд евро.

Польша занимает второе место по количеству принятых украинцев. В стране официально находится более 1 миллиона украинских беженцев. Польские власти с начала вторжения россии в Украину выделили на поддержку украинских беженцев 29,3 млрд евро.

Чехия является третьей страной в Европе по количеству украинских беженцев (397,3 тысячи), уступая Германии и Польше, она выделила 8,05 млрд евро. Меньшее количество беженцев из Украины проживает в Великобритании и Испании — 254,6 и 247,9 тысяч соответственно. Страны выделили на помощь разные суммы: 3,83 и 8,63 млрд евро соответственно.

Франция потратила на помощь украинцам 4,46 млрд евро (сейчас там примерно 73,6 тысячи беженцев из Украины), Румыния — 4,17 млрд (192,9 тысячи беженцев), Италия — 3,64 млрд евро (178,6 тысячи беженцев), Швейцария — 3,56 млрд (70,9 тысячи).

Власти Бельгии потратили на украинских беженцев с января 2022 года 3,39 млрд евро (93,4 тысячи человек), Нидерланды — 3,26 млрд (130 тысяч беженцев), Словакия — 3,07 млрд (147,4 тысячи беженцев). Ирландия предоставила на помощь беженцам 3,06 млрд евро, в стране — 115,4 тысячи беженцев. Норвегия — 3,03 млрд евро (82,2 тысячи беженцев).

От Венгрии на помощь беженцам поступило 2,92 млрд евро (64,2 тысячи беженцев). Австрия с января 2022 года выделила 2,66 млрд евро (88,3 тысячи беженцев), Болгария — 2,6 млрд (73,9 тысячи беженцев), Турция — 2,13 млрд (2,6 тысячи беженцев).

Швеция, где зарегистрировано 46,6 тысячи украинских беженцев, потратила на помощь 1,21 млрд евро. Такую же сумму израсходовала и Финляндия (75,7 тысячи беженцев). И почти такую же ​​- Дания (40,7 тысячи беженцев) и Латвия (30,7 тысячи беженцев) — по 1,1 млрд евро.

Португалия, в которой зарегистрировано около 65,6 тысячи беженцев из Украины, потратила на помощь 0,92 млрд евро.

Литва — 0,83 млрд евро (около 47,7 тысячи беженцев) Эстония — 0,74 млрд евро (41,6 тысячи беженцев). Греция и Хорватия — более 0,5 млрд евро каждая, Кипр, Словения и Люксембург — свыше 0,2 млрд евро каждая. Расходы на беженцев из Украины Мальты и Исландии — по 0,1 млрд евро.

Таким образом, общие расходы стран Европы на помощь украинским беженцам с января 2022-го по август 2025 года достигают 137,4 млрд евро.

