В Минсоцполитики рассказали, что ждет украинцев после завершения действия временной защиты в ЕС

Личные финансы
92
В настоящее время почти 4,3 миллиона украинцев пользуются правом на временную защиту в странах Евросоюза. И любые решения относительно завершения временной защиты для украинцев в Европейском Союзе должны приниматься с учетом условий безопасности в Украине.
Об этом заместитель министра социальной политики Украины по европейской интеграции Илона Гавронская заявила в эфире телемарафона.
«С начала полномасштабного вторжения ЕС продемонстрировал настоящую солидарность, введя этот механизм. Мы постоянно на связи с европейскими партнерами, чтобы наши граждане были готовы к возможным изменениям условий пребывания», — отметила замминистра.

Возможные сценарии после завершения защиты

Механизм временной защиты действует до 4 марта 2027 года, и любые решения о его завершении должны приниматься с учетом ситуации в Украине. По словам Гавронской, существует несколько возможных сценариев для украинцев после завершения действия Директивы:
  • переход на другие типы видов на жительство;
  • добровольное возвращение в Украину;
  • обращение за международной защитой, предусмотренное Женевской конвенцией.
«Ключевое — обеспечить человечный, индивидуальный подход к каждой категории граждан. К примеру, в ЕС уже рекомендовали продлить действие временной защиты для семей с детьми до завершения учебного года», — подчеркнула она.

Сколько украинцев хотят вернуться домой

Замминистра сообщила, что 64% ​​украинцев, ныне находящихся под временной защитой, выражают желание вернуться в Украину. Минсоцполитики вместе с европейскими партнерами, в том числе со специальной представительницей ЕС по делам украинцев Ильвой Йоганссон, координирует шаги, чтобы процесс возвращения был организованным и безопасным.
«Наша задача — помочь украинцам сохранить связь с Родиной, друг с другом, а также принимать информированные решения о возможном возвращении. В этом им, в частности, будет помогать сеть единства, которую мы сейчас развиваем. Она будет включать как Центры единства, так и существующие общественные инициативы украинцев за рубежом», — добавила Гавронская.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Офисе президента анонсировали помощь украинцам, которые решат вернуться из Польши. «Мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки — временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, чтобы наши граждане, которые захотят вернуться, получили надлежащую поддержку от государства», — заявляли в ОП.
Национальный банк Украины в свежем инфляционном отчете пересмотрел свои ожидания по возвращению украинцев из-за границы. Вместо 500 тыс. человек до 2027 года теперь прогнозируется лишь 100 тыс. Более того, регулятор предусматривает новую волну эмиграции — до 400 тыс. человек в 2026—2027 годах.
Евросоюз планирует поэтапное завершение временной защиты украинцев в 2027 году. О каких вариантах для украинцев может идти речь:
  • новые статусы проживания — поощрение подаваться на другие разрешения (работа, учеба, семья), включая Blue Card и Single Permit;
  • добровольное возвращение — ознакомительные поездки, поддержка переезда, исключения для уязвимых, возможность остаться до конца учебного года;
  • информационная поддержка — консультации, информационные кампании, поддержка через Unity Hubs;
  • координация с Украиной — обмен данными, обновление статусов через Платформу солидарности.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
Payment systems