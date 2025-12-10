Сколько будет стоить рождественский ужин в 2025 году (инфографика)

0 800 307 555
Личные финансы
4
Празднование Рождества с полным набором традиционных блюд все чаще становится серьезной статьей расходов для украинских семей.
Со ссылкой на Институт аграрной экономики рассказываем, сколько придется заплатить за рождественский стол в 2025 году и какие продукты подорожали больше всего.

Общая стоимость праздничного стола

По подсчетам ученых, полное рождественское меню с привычными для украинских семей блюдами будет стоить примерно 1374 грн. Это почти столько же, как в прошлом году (1365 грн), ведь стоимость многих овощей, в частности, картофеля, моркови, капусты, свеклы и лука, существенно снизилась благодаря рекордному урожаю.
В подсчете ученых учтены следующие блюда: кутья, компот, жареная рыба, винегрет, три вида вареников, тушеная капуста, постный борщ, жареный картофель, соленья и свежие овощи.

Самые дорогие блюда на Рождество

1. Жареная рыба — 346,02 грн

Это самое дорогое блюдо в этом году.
  • живой карп (2 кг) — 339 грн;
  • мука (200 г) — 7,02 грн.

2. Кутья — 213,37 грн (за 950 г)

Дорожают, в частности:
  • мак — 72,50 грн за 200 г;
  • грецкие орехи чищенные — 68,80 грн (за 100 г);
  • изюм — 24,99 грн за 100 г;
  • пшеничная крупа — 26,90 грн за 400 г;
  • мед — 18,70 грн за 100 г;
  • сахар — 1,48 грн за 50 г.

3. Узвар — 118 грн

Набор сухофруктов — яблок, груш, чернослива — в расчете 600 г на 2 л воды будет стоить 118 грн.
Стоимость других традиционных блюд

Постный борщ с фасолью обойдется в 107,79 грн. (2,535 кг продуктов на 2 л воды). Самый дорогой ингредиент в этом блюде, отмечают аналитики, — сухая белая фасоль (51,50 грн за 300 г). Овощная составляющая составит:
  • картофель (362 г) — 5,39 грн,
  • капуста (300 г) — 3,08 грн,
  • лук (100 г) — 0,74 грн,
  • морковь (400 г) — 4,36 грн, свекла (800 г) — 7,78 грн,
  • по 70−75 г помидоров — 8,67 грн и томатной пасты — 11,82 грн,
  • сахар — 1,48 грн за 50 г,
  • растительное масло — 7,86 грн за 80 г,
  • по вкусу: черный перец и соль (1,87 грн), лавровый лист (3,24 грн) или зелень.
За салат «винегрет» (1,73 кг продуктов) украинцы в этом году заплатят 49,77 грн. Основные расходы формируют бочковые огурцы — 26,80 грн. Овощи — около 17 грн, масло и специи — менее 6 грн.
Стоимость вареников в 2025 году, по оценкам ученых Института, будет следующая:
  • вареники с картофелем — 32,83 грн (за 1,51 кг продуктов);
  • вареники с капустой — 32,03 грн (за 1,481 кг продуктов);
  • вареники с вишней — 87,83 грн (за 810 г продуктов).

Дополнительные блюда

Тушеная капуста (2,239 г продуктов) обойдется в 70,78 грн, а на жареный картофель уйдет 26,08 грн.
Отдельно ставят на стол соление:
  • квашеная капуста — 96,75 грн (500 г);
  • соленые огурцы — 53,70 грн (400 г);
  • свежие огурцы — 66,72 грн (500 г);
  • помидоры — 71,90 грн (500 г).
Что подорожало больше всего по сравнению с прошлым годом

Несмотря на стабильность стоимости стола, отдельные продукты существенно выросли в цене:
  • растительное масло — +26,7%;
  • замороженная вишня — +25,7%;
  • бочковые огурцы — +25,2%;
  • белая фасоль — +18,3%;
  • мука — +17,5%;
  • живой карп — +12,6%;
  • свежие помидоры — +12,5%.
Ранее мы сообщали, что по данным НБУ, цены на продовольственные товары в Украине за последние годы приблизились к уровню ЕС. С 2016 года цены на продукты в Украине в евро выросли на 79%, в странах ЕС — на 46%.
Так, цены уже превышают показатели стран-соседей: Румынии, Словакии и Турции.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
