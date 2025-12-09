На что украинцы тратят «Зимнюю тысячу»
Чаще всего, получив зимнюю тысячу, украинцы оплачивают коммунальные услуги.
Об этом в Медиацентре Украина сказала заместитель министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко во время брифинга в Медиацентре Украины.
«Лидером оплаты остаются жилищно-коммунальные услуги. Уже около 4,5 миллиона человек оплатили коммунальные услуги. На втором месте — аптеки и донаты», — отметила замминистра.
Напомним, уже более 1 000 000 украинцев оформили Зимнюю поддержку через Укрпочту и начинают получать выплаты.
Средства программы Зимняя поддержка, по которым вы рассчитываетесь картой Национального кешбэка, в отделениях Укрпочты можно потратить на следующее:
- оплату коммунальных услуг;
- оплату почтовых услуг — отправка и получение посылок, писем;
- подписку украинских газет и журналов;
- приобретение лекарств и других товаров обеспечивает украинское производство, входящих в список программы;
- донаты на поддержку Вооруженных сил Украины.
