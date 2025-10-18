0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество украинцев с временной защитой в ЕС растет: где больше всего беженцев

Мир
61
Количество украинцев с временной защитой в ЕС растет: где больше всего беженцев
Количество украинцев с временной защитой в ЕС растет: где больше всего беженцев
По состоянию на конец августа в странах Европейского Союза статус временной защиты имели 4,37 млн граждан Украины. Их количество выросло на 30 980 человек (+0,7%) по сравнению с концом июля.
Об этом сообщает Евростат.

Какие страны ЕС приняли самое большое количество украинцев

Отмечается, что количество лиц под временной защитой выросло в 25 странах ЕС.
В тройку лидеров по абсолютному приросту вошли:
  • Германия (+6 800 человек; 0,6,%),
  • Чехия (+5175; +1,4%),
  • Румыния (+2370; +1,2%).
Больше всего украинцев, получивших защиту, проживают в Германии — 1 210 515 человек (27,7% от общего количества).
На втором месте Польша — 995 925 человек (22,8%), а третью позицию занимает Чехия с 385 855 украинцами (8,8%).
Количество украинцев с временной защитой в ЕС растет: где больше всего беженцев
По данным Евростата, украинцы составляют 98,4% всех лиц, имеющих временную защиту в Европе. Среди них 44,6% - женщины, 31,1% - дети и 24,3% - мужчины.
Хотя Германия приняла больше всего украинцев в цифрах, небольшие страны испытывают большее давление.
Показатель беженцев на тысячу местных жителей в среднем по ЕС составляет 9,7, в то время как в Чехии он достигает 35,4, в Польше — 27,3, а в Эстонии — 25,4 на тысячу жителей.

Справка Finance.ua:

  • Как заявил руководитель президентского Бюро международной политики Польши, страна больше не может до бесконечности принимать украинских беженцев. Варшава должна сосредоточиться на инкультурации и адаптации украинцев, которые уже проживают в стране;
  • для украинцев, до выезда проживавших вне зон повышенного риска, в Швейцарии может быть разрешена депортация. В то же время статус S, предоставляющий право на быстрое убежище без прохождения длительных процедур, остается в силе до 4 марта 2027 года;
  • Министр юстиции Ирландии заявил о намерении увеличить помощь для беженцев, которые соглашаются добровольно вернуться в родную страну. Размер выплат может увеличиться до €2500 для одного человека и до €10 000 для семей.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems