Количество украинцев с временной защитой в ЕС растет: где больше всего беженцев

Количество украинцев с временной защитой в ЕС растет: где больше всего беженцев

По состоянию на конец августа в странах Европейского Союза статус временной защиты имели 4,37 млн граждан Украины. Их количество выросло на 30 980 человек (+0,7%) по сравнению с концом июля.

Об этом сообщает Евростат.

Какие страны ЕС приняли самое большое количество украинцев

Отмечается, что количество лиц под временной защитой выросло в 25 странах ЕС.

В тройку лидеров по абсолютному приросту вошли:

Германия (+6 800 человек; 0,6,%),

Чехия (+5175; +1,4%),

Румыния (+2370; +1,2%).

Больше всего украинцев, получивших защиту, проживают в Германии — 1 210 515 человек (27,7% от общего количества).

На втором месте Польша — 995 925 человек (22,8%), а третью позицию занимает Чехия с 385 855 украинцами (8,8%).

По данным Евростата, украинцы составляют 98,4% всех лиц, имеющих временную защиту в Европе. Среди них 44,6% - женщины, 31,1% - дети и 24,3% - мужчины.

Хотя Германия приняла больше всего украинцев в цифрах, небольшие страны испытывают большее давление.

Показатель беженцев на тысячу местных жителей в среднем по ЕС составляет 9,7, в то время как в Чехии он достигает 35,4, в Польше — 27,3, а в Эстонии — 25,4 на тысячу жителей.

Справка Finance.ua:

Как заявил руководитель президентского Бюро международной политики Польши, страна больше не может до бесконечности принимать украинских беженцев. Варшава должна сосредоточиться на инкультурации и адаптации украинцев, которые уже проживают в стране;

для украинцев, до выезда проживавших вне зон повышенного риска, в Швейцарии может быть разрешена депортация. В то же время статус S, предоставляющий право на быстрое убежище без прохождения длительных процедур, остается в силе до 4 марта 2027 года;

Министр юстиции Ирландии заявил о намерении увеличить помощь для беженцев, которые соглашаются добровольно вернуться в родную страну. Размер выплат может увеличиться до €2500 для одного человека и до €10 000 для семей.

