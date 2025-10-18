Количество украинцев с временной защитой в ЕС растет: где больше всего беженцев
По состоянию на конец августа в странах Европейского Союза статус временной защиты имели 4,37 млн граждан Украины. Их количество выросло на 30 980 человек (+0,7%) по сравнению с концом июля.
Об этом сообщает Евростат.
Какие страны ЕС приняли самое большое количество украинцев
Отмечается, что количество лиц под временной защитой выросло в 25 странах ЕС.
В тройку лидеров по абсолютному приросту вошли:
- Германия (+6 800 человек; 0,6,%),
- Чехия (+5175; +1,4%),
- Румыния (+2370; +1,2%).
Больше всего украинцев, получивших защиту, проживают в Германии — 1 210 515 человек (27,7% от общего количества).
На втором месте Польша — 995 925 человек (22,8%), а третью позицию занимает Чехия с 385 855 украинцами (8,8%).
По данным Евростата, украинцы составляют 98,4% всех лиц, имеющих временную защиту в Европе. Среди них 44,6% - женщины, 31,1% - дети и 24,3% - мужчины.
Хотя Германия приняла больше всего украинцев в цифрах, небольшие страны испытывают большее давление.
Показатель беженцев на тысячу местных жителей в среднем по ЕС составляет 9,7, в то время как в Чехии он достигает 35,4, в Польше — 27,3, а в Эстонии — 25,4 на тысячу жителей.
Справка Finance.ua:
- Как заявил руководитель президентского Бюро международной политики Польши, страна больше не может до бесконечности принимать украинских беженцев. Варшава должна сосредоточиться на инкультурации и адаптации украинцев, которые уже проживают в стране;
- для украинцев, до выезда проживавших вне зон повышенного риска, в Швейцарии может быть разрешена депортация. В то же время статус S, предоставляющий право на быстрое убежище без прохождения длительных процедур, остается в силе до 4 марта 2027 года;
- Министр юстиции Ирландии заявил о намерении увеличить помощь для беженцев, которые соглашаются добровольно вернуться в родную страну. Размер выплат может увеличиться до €2500 для одного человека и до €10 000 для семей.
Поделиться новостью
Также по теме
Количество украинцев с временной защитой в ЕС растет: где больше всего беженцев
Какую страну назвали лучшей для цифровых кочевников в 2025 году
Пенсионные накопления в смартфоне: в каких странах это уже работает
ТОП-5 самых опасных стран в Европе: куда желательно не ехать — рейтинг
ЕС планирует внедрить единые правила для стартапов, чтобы способствовать их развитию
Где в Польше жилье стало дешевле, а где цены выросли