Ірландія хоче збільшити виплати біженцям за добровільне повернення на батьківщину

Міністр юстиції Ірландії Джим О’Каллаган заявив про намір збільшити допомогу для біженців, які погоджуються добровільно повернутися в рідну країну. Розмір виплат може зрости до €2500 для однієї особи та до €10 000 для сімей.

Міністр фінансів Паскаль Донохью підтримав ініціативу колеги.

За його словами, підвищені виплати можуть стати одним із способів зробити ірландську міграційну систему ефективнішою.

«Ми знаємо, що депортації відіграють важливу роль у забезпеченні справедливої та ефективної міграційної системи. Але це також дорого і займає багато часу. Наскільки я розумію, міністр О’Каллаган вивчає варіанти, які допоможуть зробити процес повернення мігрантів швидшим і ефективнішим», — зазначив Донохью.

Він додав, що Ірландія залишається прихильницею відкритої економіки та суспільства, однак країні потрібні чіткі та дієві правила у сфері міграції. Ініціатива Міністерства юстиції може стати одним із рішень у цьому напрямку.

Нагадаємо, у 2024 році Ірландія почала застосовувати більш гнучкі правила отримання дозволів на роботу, щоб задовольнити потреби ринку праці та утримати таланти, які вже є в країні. За новими правилами, деякі категорії власників дозволу на роботу зможуть змінити роботодавця лише через дев’ять місяців.

Також Ірландія почала впроваджували нові правила щодо соціальної підтримки українських біженців.

