Ірландія: скільки треба заробляти, аби прожити без соціальної допомоги — Finance.ua
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Ірландія: скільки треба заробляти, аби прожити без соціальної допомоги

Особисті фінанси
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Ірландія: скільки треба заробляти, аби прожити без соціальної допомоги
Ірландія: скільки треба заробляти, аби прожити без соціальної допомоги
Родина з трьох людей витрачає на скромне життя в Ірландії на місяць (з орендою житла і автомобілем) приблизно 2500−3500 тисячі євро.
Про це пише Ukraine Pulse.
Ірландія має досить специфічну цінову політику в житловій сфері. Тут немає альтернативного, тобто бюджетного житла. Скажімо, смарт-квартири, як в Україні. В Ірландії не будують багатоповерхівки, тож основний житловий сектор — це приватні будинки. Й ціни відповідні.
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Крім того, в Ірландії мало великих міст. Скажімо, Дублін, це велике місто. Але попит на це місто ще більший, тож знайти житло — нелегке завдання. На перегляд однієї позиції приходять десятки людей. Це як справжнє полювання, тільки за житлом. І цей нюанс дозволяє власникам житла підвищувати ціни до небес.
У селах і маленьких містечках ситуація ще гірша. На один будинок претендують десятки родин. Хазяїн влаштовує перегляд і потім вирішує, кому дістанеться житло.
Ціни на оренду трьохкімнатного будинку поза містом від 1200 до 1800 євро на місяць приблизно. Найбільша проблема не тільки ціна, а що альтернативи немає. В Ірландії недостатньо житла, аби покрити попит на нього.

Комунальні послуги

Приватні будинки, здебільшого, мають систему опалення на олії. 300 літрів спеціального мазуту коштує з доставкою 325 євро. Якщо топити годину вранці та дві години ввечері, то його вистачає місяців на півтора.
Електрика в будинку обійдеться 100−150 євро на місяць. Вивіз сміття — приблизно 150 євро на півроку.
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Однокімнатна квартира на електриці — 100 євро на місяць в періоди, коли не вмикається опалення.

Харчування

Середні ціни в популярних супермаркетах:
  • Телятина фарш (400 г) — 3.50 євро
  • Молоко (1 л) — 1.30 євро
  • М’ясо копчене слайси (100 г) — 4 євро
  • Макарони (500 г) — 1 євро
  • Морква 500 г — 0.75
  • Картопля — 1.40 за кг
  • Помідори (1 кг) — 5 євро
  • Борошно (1 кг) — 1.30 євро
Середній тижневий кошик на одну особу для харчування основними продуктами приблизно сягає 120 євро.

Медицина

Якщо ви на соціальному забезпеченні, то маєте медичну картку. Тобто похід до лікаря, основні процедури і операції, а також основні медикаменти оплачує держава.
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Якщо ви працюєте, то такої карти не маєте. І частину послуг повинні оплачувати самостійно. Є перелік процедур і операцій, які безкоштовні для всіх в державі.
Ціни різні, адже залежить, яка конкретно допомога вам потрібна. Орієнтуйтеся, що прийом у вашого сімейного лікаря обійдеться в 50 євро.

Транспорт

Дизель на недорогій заправці — 1.7 євро за літр. Страхування автомобіля на рік — тут найдорожчий пункт. В середньому це 1200 — 3000 євро на рік, в залежності від року випуску автомобіля, двигуну, пробігу. Також треба платити дорожній податок — приблизно 300 євро на рік.
Автобусне сполучення досить специфічне. Багато сіл не мають громадського транспорту. Тож Ірландія — це країна, в якій потрібен автомобіль.
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Вартість квитка на автобус теж дуже різниться. Наприклад, ціна прямого автобусу з одного каунті до столиці (приблизно 120 кілометрів) на дорослого 13 євро. І вартість прохідного автобусу, наприклад з одного села до іншого (10 кілометрів) 14 євро. Проїзних квитків, як у Німеччині, на всі види транспорту на місяць за 49 євро тут не має.

Додаткові витрати

  • Мобільний зв’язок: вартість контракту на двох (дорослий плюс дитина) 45 євро/місяць
  • Інтернет — 50+ євро/місяць
  • Одяг. В Ірландії є місцеві мережі компаній, які продають не лише продукти харчування, але й одяг. І він там досить недорогий. Штани можна купити за 10−15 євро, куртку на міжсезоння за 15−20 євро, кросівки за 20 євро. Для Ірландії це дуже невисока вартість.
За матеріалами:
Finance.ua
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