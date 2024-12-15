Подорож до Ірландії: чи треба українцям відкривати візу — Finance.ua

Подорож до Ірландії: чи треба українцям відкривати візу Сьогодні 11:22 — Особисті фінанси

Подорож до Ірландії: чи треба українцям відкривати візу

Багато людей вважають, що для в’їзду в Ірландію потрібна віза. Проте з початку повномасштабної війни правила змінилися. Громадяни України можуть подорожувати до Ірландії без візи.

Про це повідомляє «Телеканал 24».

Колись туристична віза справді була потрібна, однак на початку повномасштабної війни країна спеціально скасувала візовий режим з Україною.

Це зробили для того, щоб українці могли вільно знайти прихисток на території цієї держави.

Правила поїздки в Ірландію

Без візи в Ірландії можна перебувати до 90 днів. Якщо ви плануєте залишитися в Ірландії за програмою захисту, потрібно подати заявку за цей період.

Однак зауважте, що якщо ви подорожуєте транзитом через Велику Британію, вам може знадобитися транзитна віза.

Також, якщо ви подорожуєте до Північної Ірландіюї, вам знадобиться віза, оскільки вона є частиною Великої Британії.

Головне — мати при собі дійсний біометричний закордонний паспорт.

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Діти у віці до 16 років можуть подорожувати до Ірландії з батьками за їхнім паспортом, якщо в ньому є інформація про них.

Чи потрібна в Ірландію робоча віза

Якщо ви їдете в Ірландію на роботу, вам необхідно відкрити довгострокову робочу візу. Однак спершу потрібно отримати дозвіл на працевлаштування в країні.

Телеканал 24 За матеріалами:

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