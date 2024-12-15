Подорож до Ірландії: чи треба українцям відкривати візу — Finance.ua
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Подорож до Ірландії: чи треба українцям відкривати візу

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Подорож до Ірландії: чи треба українцям відкривати візу
Подорож до Ірландії: чи треба українцям відкривати візу
Багато людей вважають, що для в’їзду в Ірландію потрібна віза. Проте з початку повномасштабної війни правила змінилися. Громадяни України можуть подорожувати до Ірландії без візи.
Про це повідомляє «Телеканал 24».
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Колись туристична віза справді була потрібна, однак на початку повномасштабної війни країна спеціально скасувала візовий режим з Україною.

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Це зробили для того, щоб українці могли вільно знайти прихисток на території цієї держави.

Правила поїздки в Ірландію

Без візи в Ірландії можна перебувати до 90 днів. Якщо ви плануєте залишитися в Ірландії за програмою захисту, потрібно подати заявку за цей період.
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Однак зауважте, що якщо ви подорожуєте транзитом через Велику Британію, вам може знадобитися транзитна віза.
Також, якщо ви подорожуєте до Північної Ірландіюї, вам знадобиться віза, оскільки вона є частиною Великої Британії.
Головне — мати при собі дійсний біометричний закордонний паспорт.
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Діти у віці до 16 років можуть подорожувати до Ірландії з батьками за їхнім паспортом, якщо в ньому є інформація про них.

Чи потрібна в Ірландію робоча віза

Якщо ви їдете в Ірландію на роботу, вам необхідно відкрити довгострокову робочу візу. Однак спершу потрібно отримати дозвіл на працевлаштування в країні.
За матеріалами:
Телеканал 24
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