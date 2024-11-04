Тайвань подовжить термін дії цифрових кочових віз до одного року — Finance.ua

Тайвань подовжить термін дії цифрових кочових віз до одного року Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Тайвань подовжить термін дії цифрових кочових віз до одного року

Тайвань переглядає правила своєї цифрової кочової візи, яка спочатку планувалась для шестимісячного перебування. Її можуть продовжити до одного року.

Про це повідомляє Euronews.

Міністр Національної ради розвитку (NDC) Пол Лю заявив, що райони Хуаляня, Тайдуна, Тайнаня та Піндуна прагнуть прийняти цифрових кочівників.

Він підкреслив, що уряд Тайваню запропонує своїм новим цифровим кочівникам допомогу в підтримці інновацій і творчості.

Коли запрацює цифрова кочова віза Тайваню

Поки що не підтверджено, коли буде запущена нова віза. Наразі відвідувачі ЄС, які бажають відвідати Тайвань, можуть в’їхати за безвізовим режимом або за туристичною візою, яка дозволяє перебування до трьох місяців, однак нікому не дозволяється працювати.

Оновлення стратегія країни полягає в тому, щоб полегшити кваліфікованим і високооплачуваним іноземним працівникам отримати постійне місце проживання на Тайвані.

Тайвань сподівається залучити 100 000 віддалених працівників до цієї схеми, щоб дати 10 000 працівників шанс отримати «Золоту картку працевлаштування» після закінчення однорічної візи.

Як віза Тайваню може поєднуватися з візою Японії та Південної Кореї

Тайвань тісно співпрацює з японськими містами Осака та Фукуока та Південною Кореєю, щоб гарантувати, що будь-які плани доповнять існуючі цифрові кочові візи.

Це означає, що віддалені працівники можуть відвідувати Тайвань після перебування в інших країнах Східної Азії.

У березні 2024 року Японія запустила існуючу шестимісячну цифрову кочову візу без можливості продовження, яка доступна для 49 країн і територій, включаючи країни-члени ЄС.

З метою стимулювання туризму Південна Корея запустила цифрову візу для кочівників у січні 2024 року, яка дійсна протягом одного року з можливістю продовження ще на 12 місяців.

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