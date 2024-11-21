Що таке нова «Золота віза солідарності» в Португалії та як вона працюватиме — Finance.ua

Що таке нова «Золота віза солідарності» в Португалії та як вона працюватиме Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Що таке нова «Золота віза солідарності» в Португалії та як вона працюватиме

Португалія планує запустити нову «Золоту візу солідарності» задля підтримки соціально значимих проєктів. Золота віза солідарності — це новий тип дозволу на проживання в Португалії, який відрізняється від традиційної золотої візи. Конкретної дати, коли цей захід набуде чинності, ще немає.

Про це повідомляє Idealista

Як працюватиме нова віза

Золота віза солідарності дозволить іноземцям отримати посвідку на проживання в Португалії, інвестувавши 250 тисяч євро в соціальні проекти. Ці інвестиції будуть спрямовані на інфраструктуру та обладнання для підтримки інтеграції іммігрантів у вразливих ситуаціях. На відміну від традиційної «золотої візи», вона не передбачає жодної фінансової віддачі для інвестора, окрім посвідки на проживання.

Варто відзначити, що уряд ще офіційно не визначив мінімально необхідну суму, але хоче, щоб ця сума була нижчою, ніж для інших типів віз, що зробить її більш доступною і привабливою для інвесторів.

Основна мета програми

Як зазначалося, золота віза солідарності — це новий тип посвідки на проживання, орієнтований на інвестиції в соціальні проекти.

Основна мета — спрямувати ці ресурси на будівництво доступного житла та підтримку вразливих іммігрантів, щоб зменшити тиск на ринок житла та забезпечити місцеве населення більш доступними варіантами житла.

Довідка Finance.ua:

переїзд до Португалії стане для вас джерелом безлічі позитивних вражень. Ця країна на узбережжі океану вражає м’яким кліматом, мальовничими пейзажами, привітними людьми та доступними цінами. Додатковою перевагою є те, що вартість життя в Португалії є однією з найнижчих серед країн Західної Європи;

раніше парламент Португалії схвалив законопроєкт про створення гуманітарної візи. Документ дасть змогу людям, яких переслідують на батьківщині, отримати спеціальну візу в Португалію, щоб, приїхавши, попросити в ній політичного притулку;

у Португалії планують знизити податки для людей віком до 35 років, щоб відмовити їх від еміграції, а також заохотити іноземців.

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